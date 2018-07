Ladrones usaban su colectivo como transporte escolar

Todo comenzó en agosto de 2016, cuando Daniel Taborda puso en venta su minibús, que tenía 24 mil kilómetros. “Estaba como nuevo, pero como tenía otro proyecto intenté venderlo”, explicó a LMN.

A través de un contacto que es funcionario provincial, un comprador de Picún Leufú fue a verlo hasta San Martín. “Lo revisaron, les gustó y me dijeron que lo iban a comprar”, detalló.

En septiembre, el comprador lo llamó para decirle que necesitaba un auxilio porque se le había roto un colectivo y tenía un contingente varado en La Angostura. “Salí corriendo con el colectivo, pero resultó que no era urgente. Me tuvieron todo el día de acá para allá hasta que me dijo ‘quédese tranquilo, yo se lo compro’, pero nunca me pagó y encima me pidió dinero para devolvérmelo, por lo que lo denuncié”, sostuvo Taborda.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 23 por retención indebida, ya que lo había entregado voluntariamente, y la Justicia libró un pedido de secuestro y una prohibición para circular.

“Lo tuvieron escondido más de un año en una quinta cerca de Picún, pero cuando fueron a allanar volvió a desaparecer”, recordó Taborda y confió que el año pasado sufrió un ACV. “Recién este año pude retomar la búsqueda. Iba los fines de semana a Picún y resulta que pasaba todos los días frente a la comisaría local como transporte escolar. Es increíble que nadie pidiera la documentación del vehículo, ni las directoras ni el CPE”, destacó con bronca y agregó: “Estaba con la misma patente. Ni eso le cambiaron. Sólo lo pintaron”.

Con este dato, fue a la Comisaría 23. “El comisario Soto habló con el jefe de allá, quien le confirmó que lo cruzaba todos los días”, contó. Con una orden judicial, el viernes personal policial local allanó y secuestró el colectivo.

“Nunca pensé que iba a estar trabajando para el Consejo Provincial de Educación llevando chicos de la zona rural al jardín y las escuelas del centro de Picún Leufú”.Daniel Taborda. Víctima, dueño del colectivo

