"Lagos está muerto en vida, yo quiero saber la verdad"

Carolina Diocare

policiales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “Lagos está muerto en vida. Sé que va a leer el diario y no va a vivir en paz porque se lo digo yo, la madre de Javier Soto”. Así lo sentenció Susana Solís, mamá del hombre de 36 años que estaba con Magnolia Salas la madrugada en la que su ex, el policía Lagos, lo acribilló de seis tiros en la cabeza.

“Lo quiero preso, porque no soy asesina y mis hijos no son delincuentes. Sólo quiero justicia”, reclamó Susana en referencia al policía acusado de homicidio y de tentativa de homicidio, al que ella sobrevivió.

A 14 días de que culmine el plazo límite para que se realice la investigación por el crimen, la madre de la víctima rompió el silencio y habló con LM Neuquén.

Susana, con gestos firmes e ideas claras, se planta y afirma que “la lucha sola por Javier y por los que quedan”. A casi tres meses de la muerte de su hijo, suspira y lo nombra en presente, porque como dice, “Javier sigue estando”.

“Ese día estaba en la iglesia, me sonaba el teléfono y empecé a sentir como que algo malo estaba pasando”, recordó Susana sobre aquel 27 de noviembre de 2016 que le cambió la vida. “No lo podía creer. Ese día fui a pedir por él porque hacía una semana que se había quedado sin trabajo”, recordó la mujer.

Haciendo gestos, Susana se pregunta, pero no halla respuestas. “Cuando estoy en peligro llamo a la Policía para que me venga a cuidar, no para que me venga a matar”, sentenció.

“Lagos me mató a mi hijo, tuvo tiempo para reaccionar. Mi hijo se puso delante de Magnolia y su bebé para que nos los mate”, señaló con dolor.

“No sé si la palabra es héroe, pero lo que hizo lo hizo por amor, y si hubiese sido cualquier otra persona lo hubiese hecho igual”, aclaró la mujer y agregó: “Estamos tan curados de espanto que el sólo hecho de pensar que no se va a hacer justicia me tiene angustiada”, afirmó Susana y explicó que así como el caso de su hijo, luego vendrán otros.

“Si quiero saber la verdad tengo que pagarle a un abogado. Lagos no, él lo tiene todo gratis, vivimos en el mundo del revés”, apuntó indignada y explicó que a ella le falta hasta la comida.

Respecto de Magnolia, la madre de Javier aseveró que no la vio ni le interesaría verla. “Espero que todos los testigos digan la verdad, que nadie cambie lo que vio, lo que ya declaró”, dijo Susana con cierta desconfianza.

“He tenido una vida muy dura, muy sufrida. Me crié sin mi madre, sin mi padre, lejos de mis hermanos y la sufrí mucho, pero el peor sufrimiento de mi vida es este”, sostiene mientras se quiebra y llora. Afirma que no le pueden hacer más daño, ni causar más dolor.

La mujer relató que aún no fue a ninguna de las audiencias porque no estaba lista para ver a Lagos. “Lo miré de reojo en el televisor, porque no me quiero llenar de bronca, no les quiero transmitir bronca a mis otros hijos”, explicó y señaló que su familia está muy unida.

“Lagos jorobó a mucha gente. Mi hijo así grandote como era, fuerte, acostumbrado a trabajar, ¿qué tenía para defenderse? Nada”, expresó la madre de Javier.

“Mi hijo no era una persona de andar defendiéndose, porque no tenía de qué tener miedo”, aseguró mientras repetía sin consuelo que Lagos se lo mató.

“Lo lamento por sus hijos, por su madre, pero nadie tiene la culpa más que él. Lo voy a vigilar para que esté preso, es un cagón”, concluyó.

44 días le quedan a Lagos, acusado de matar a Soto, hasta que se le venza la prisión preventiva.

“El único honor que le puedo hacer a mi hijo es que este perro asesino esté en la cárcel. Lo voy a seguir, a vigilar para que esté preso hasta el día que me muera”.

Una cruel balacera a la vista de un niño

La noche del 27 de noviembre de 2016, Alejandro Lagos rompió la puerta de una patada, entró a la casa de su ex pareja y, tras encontrarla teniendo relaciones sexuales con su novio, mató al joven de seis tiros en la cabeza, mientras que a ella le disparó tres veces.

La brutal secuencia ocurrió a la vista del hijo de un año y medio que tiene la mujer. El agresor, un efectivo policial de la Coordinación Operativa del área administrativa, fue acusado horas después de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El hecho sucedió en la vivienda ubicada en calle Potente al 400 del barrio San Lorenzo. “Los lleva al dormitorio de atrás, donde estaba el hijo, y les dispara a los dos”, detalló el fiscal. Tres fueron los testigos que lo reconocieron entrando o saliendo de la casa en el momento del hecho. “Encontré a mi mujer cagándome”, le habría dicho a una persona luego del crimen. Lagos fue detenido por la Policía en la puerta de la casa, aún con el arma en la mano.

Los días clave de la causa por el homicidio de Soto

27/11/16 La madrugada del horror

A las 4, Lagos entró a la casa de su ex por la fuerza, la baleó y mató a su pareja con el arma reglamentaria. Esa misma tarde, fue acusado de homicidio y tentativa de homicidio con un mes de prisión preventiva.

30/11/16 Le extienden la preventiva

Un tribunal ratificó la prisión preventiva que le fue dictada al Policía y se la extendió por tres meses más.

27/3/17 Plazo para la investigación

Faltan 14 días para que culminen los tres meses de investigación dispuestos por la Justicia, a pedido de la fiscalía. En cuanto a la prisión preventiva de Lagos, se vence en un mes.