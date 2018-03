Lanata arrancará su nuevo ciclo con Woody Allen

En abril, Lanata viajará a Estados Unidos para realizar la entrevista. Allen es uno de los directores estadounidenses que quedaron en medio de la cruzada de los movimientos feministas, como Time’s Up y Me Too, por la denuncia de su hija Dylan farrow.

Por otro lado, el 5 de mayo el conductor de PPT estará en la mesa de Mirtha Legrand, ocasión que aprovechará para tratar de reconciliarse con la diva tras su lapidaria crítica hacia su nieta, Juana Viale, a quien juzgó duramente tras su debut como conductora del reality show Me gusta tu canción.