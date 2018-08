En primer lugar, el periodista habló sobre Flor de la V, con quien está enfrentado desde hace varias semanas, luego de unas polémicas declaraciones. “Lo lamento, pero no es mujer: es un transexual. Está todo bien, pero ahí está equivocada la ley: no es una mujer. Hay distintos géneros. Yo hablé con ella en la mediación, se lo dije en la cara, ‘lo lamento, pero vos para mí sos un transexual’. Es lo que yo pienso”, manifestó, sin pelos en la lengua.

Dando lugar a otro cruce mediático, Lanata habló sobre Marley y Mirko, a quienes parodió en dos emisiones de su programa. “No está bueno exponer a un chico a los medios. No está bien quitarles la infancia a los nenes. Lo digo en defensa de los chicos: yo no dejaría que laburaran en televisión, me parece una barbaridad”, comentó.

Luego fue el turno de la ex chica del clima, a quien sólo la definió como “un culo”. “Es como un lavarropas. Ella me está diciendo que la defina. Lo que ella comunica es: ‘¿Quién sos?’. ‘Este orto: ¡mirá!’, expresó, para encender las risas en el público.

Inmediatamente, le consultaron por Jorge Rial y Luis Ventura, con quienes aseguró tener diferencias: “Siempre dije que tanto Ventura como (Jorge) Rial son periodistas. En una televisión y radio donde ya casi no hay periodistas y cualquier boludo es periodista. Encima hay panelistas, que son como un subgénero. Tengo mil diferencias con ellos, pero son periodistas”.

Por último, hizo referencia a Marcelo Tinelli y sus deseos de ser presidente de la Nación. “Tiene un gran dominio de cámara, es muy bueno conduciendo. Está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. Quiere ser político, y creo que es un error terrible. No creo que esté preparado para ser ni presidente de un consorcio. No lo votaría”.