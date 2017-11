Lanús bajó a River y VAR derecho a la final copera

Ignacio Scocco desde los doce pasos primero y luego Gonzalo Montiel de cabeza pusieron en ventaja a la visita. Pero sobre la hora, Sand descontó y en el inicio de la segunda mitad igualó las acciones. Lautaro Acosta aumentó y más tarde Daniel Silva de penal liquidó el partido.

Los primeros minutos fueron de sufrimiento para River. El local se plantó en campo contrario, manejó la pelota y tuvo las más claras. El sistema de juego de River no funcionaba. Sin embargo, en uno de sus primeros avances se puso en ventaja. Casco la metió dentro del área para Nacho Fernández que llegó primero a la pelota y Braghieri de atrás lo empujó torpemente cometiéndole penal. El juez lo vio y Scocco no dudó en la ejecución para cruzarla y poner el 1 a 0.

Ya con el resultado a favor, Lanús ganó en nervios e imprecisión mientras que la visita se soltó y rápidamente encontró el segundo. De pelota parada, el Pity la metió al área, Maidana no llegó a tocarla y tras un rebote de Andrada, Montiel cabeceó al gol para marcar el 2 a 0 en apenas 22 minutos y festejar por primera vez con la Banda.

En el tramo final de la etapa pasó de todo. Primero, River tuvo dos claras para poner el tercero; una mano que Roldán no advirtió dentro del área que pudo ser penal (no pidió el VAR) y luego una jugada en la que Scocco se iba solo y lo bajaron antes de entrar al área.

En la última, apareció el Pepe Sand dentro del área y con un remate al primer palo venció a Lux.

Remontada histórica

De entrada el complemento tuvo nuevas emociones. De arremetida, Lanús fue con todo y encontró el empate nuevamente con el Pepe, quien aprovechó un rebote y otra vez la mandó a guardar.

En respuesta inmediata, Scocco con un gran recurso individual quedó mano a mano, pero esta vez Andrada le ganó el duelo.

El partido se partió y los dos dejaron espacios en el fondo, pero el que lo volvió a aprovechar fue el Granate. Sand le ganó a Pinola por la raya, la metió adentro, Silva giró dentro del área y la puso otra vez adentro para Acosta, que la mandó a guardar.

La nueva polémica llegó algunos minutos más tarde cuando Pasquini entraba solo al área y Montiel lo camiseteó. El juez no lo cobró pero luego, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima y luego Silva, con mucha frialdad, cambió por gol.

Con el juego partido, River se lanzó al ataque y tuvo dos seguidas, primero con un tiro de Pinola al palo y luego con un remate de Ponzio que encontró Andrada.

No hubo tiempo para más en la Fortaleza. Lanús logró la hazaña, River se fue masticando bronca y ahora sólo piensa en el Súper del domingo.

4 Es la cuarta vez que le gana en un mano a mano

Lo dejó afuera en la Sudamericana de 2009, 2013 y en la presente edición. Y lo goleó en la Supercopa Argentina de 2007.

"Realmente no caigo, estoy muy feliz por el resultado, por el rival y por levantar un 2 a 0. Los milagros existen”.Lautaro Acosta. Una de las figuras del gol

Para Gallardo “fue una de las derrotas más duras”

El entrenador de River Marcelo Gallardo lamentó la eliminación de la Copa y si bien reconoció los errores propios por los que Lanús dio vuelta el partido, también cargó fuerte contra el sistema VAR por los fallos que lo perjudicaron.

“La derrota va a ser dura de digerir. Es una de las más duras por la ilusión que teníamos y por como se dio”, arrancó el Muñeco.

“Se había logrado lo más difícil que era lograr el gol de visitante y no pudimos sostenerlo. Después claramente hubo algunas situaciones que van a ser polémicas. Decididamente fallaron en el uso de la tecnología. Prefiero que se siga equivocando un árbitro y no siete”, agregó y completó: “Si el uso de la tecnología viene a hacer justicia, hoy (por ayer) falló”.

De todas formas, el entrenador se permitió pensar en el futuro y consideró: “El domingo hay un partido que jugar pero el principal objetivo de nosotros era la Copa. Vamos a tener que trabajar mucho en la parte psicológica para llegar al partido del domingo y darle una alegría a la gente”.

8 goles suman Sand y Scocco, ambos goleadores de la Copa junto a Chumacero.

La otra cara

Por su parte, el entrenador victorioso Jorge Almirón se mostró emocionado con la clasificación y al borde del llanto lanzó: “Es increíble esto. El equipo jugó un partidazo. Nos enfrentamos a un buen equipo. Era muy difícil darlo vuelta pero el equipo jugó un gran partido. Ahora falta lo más importante”.

De la misma manera, el goleador José Sand se mostró eufórico y declaró: “Estoy feliz, es histórico dar una vuelta así contra River. Hacer cuatro goles es impresionante. Estoy logrando cosas que no me imaginaba, agradezco a mis compañeros que sin ellos no podría haber hecho todo esto”.

Tras el “pitanazo”, vuelve a dirigir el Superclásico

Boca volvió ayer al trabajo con la mira puesta en el clásico contra River y con la noticia de que el partido por la octava fecha de la Superliga será dirigido por Néstor Pitana. El árbitro que el lunes tuvo un fuerte encontronazo con Caruso Lombardi dirigirá su séptimo Superclásico con un solo antecedente oficial, el 30 de marzo de 2014 en La Bombonera, que terminó con triunfo millonario por 2-1 con un agónico tanto de Ramiro Funes Mori tras un córner “que no fue”.

Los otros antecedentes fueron por torneos de verano: en Mar del Plata 2013 con triunfo de River por 2-1, en 2014 con el mismo triunfo par el ‘millonario’, en 2015 fue la única victoria de Boca por 1-0 con gol de Federico Carrizo. Luego, en 2016 y 2017, se sumaron dos triunfos de River (1-0 y 2-0).

El Melli va con el mismo once

Con el mejor arranque en el profesionalismo, el Xeneize repetirá el once que goleó a Belgrano de no mediar inconvenientes. Saldría con Rossi, Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pérez; Pavón, Cardona y Benedetto.

Sebastián Pérez participó ayer por primera vez del fútbol reducido después de la rotura del ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió el 6 de abril.