Ayer se escucharon las declaraciones de cuatro testigos y de la fiscalía: el criminalista Enrique Prueger, dos psicólogas forenses del Poder Judicial y un efectivo policial que realizó el análisis de las sábanas de llamadas de Fernanda y los acusados.

Así, el uniformado indicó que el 20 julio pasado Fernanda recibió dos llamadas de Diego Marillán (acusado), a las 19:20 y a las 20:14. La primera, según declaró el experto, lo ubica a Diego en la zona del inquilinato y su local, en tanto que la segunda los localiza a ambos en la misma zona.

“Los ubica en el centro de Rincón, donde está la plaza principal, correspondería a esa zona donde se la ve a Fernanda corriendo y se encontraba antes de su desaparición”, aclaró el efectivo policial.

Un dato no menor es que, entre el 19 y el 20 de julio, la víctima y Diego intercambiaron más de 100 mensajes, 42 ella y 70 él.

Luego se desprende de las sábanas telefónicas que Marillán llamó al dueño del inquilinato, momento en que la antena lo ubicó más alejado, próximo al lugar del hallazgo del cuerpo de Fernanda.

Previamente, Diego le envió dos mensajes a Fabio (hermano y acusado), a las 20:05, que decía: “Ya estamos”. A las 20:33 le mandó 10 mensajes a su pareja, quien los recibe a las 21:06 (captado cuando regresaba de la Ruta 6).

“El teléfono (de Diego, a nombre de otra persona) dejó de funcionar después de la llamada al dueño del inquilinato, después de las 20:53”, afirmó el policía.

Respecto de Osvaldo Castillo y Luciano Hernández (acusados), una llamada entrante, en el caso del primero, y otra saliente en el segundo, los ubicó en la zona de la plaza. Castillo, que llamó a Fernanda a las 15 del Día del Amigo, cambió de chip al día siguiente.

Andrea Peruca, Osvaldo Castillo, Luciano Hernández, Diego y Fabio Marillán son los acusados por el crimen.

Ese día, el celular de Peruca (partícipe necesaria) no funcionó de las 19:25 a las 21:12, no tenía señal o estaba apagado. Fabio Marillán no realizó llamadas.

20:48 es la hora en que se vio a Fernanda por última vez

El 20 de julio de 2017, la víctima fue captada por una cámara de seguridad en una esquina de Rincón, corriendo desesperada. Había una Hilux negra en el lugar esperándola.

