Las bombas del Tino Asprilla contra Boca y la ex pareja de Villa

Y quedando muy expuesto con su polémica postura en un tema tan delicado, prosiguió: "Por ahí me di cuenta porque hay alguien muy allegado a Villa que mantiene por ahí cerquita a mi casa y me contaron que a esa muchacha y al abogado le tenían que dar 500.000 dólares".

En ese contexto, sus compañeros contaron que días atrás había salido al aire el abogado Fernando Burlando y había negado el rumor de un arreglo extra judicial, asegurando que se trataba de "una versión falsa".

En el caso de la violencia de género, además, la ley "prohíbe expresamente, las audiencias de mediación o conciliación (...), basado en una relación de asimetría o desigualdad de poder, entre el sujeto femenino que la padece y el agresor".

Pese a todo ello, el Tino Asprilla, que fue una gran figura del fútbol colombiano y del seleccionado en los 90, siempre hablando con desprecio de la ex pareja de Villa, completó: "Lo que yo escuché por acá, una persona muy seria me contó hace días que le pidieron 500.000 dólares, tiene que entregarle a esa muchacha, Daniela es que se llama, y son 250.000 para ella y 250.000 para el abogado".

Como si fuera poco, luego se metió con conflicto entre el delantero y el club, a partir de la sanción que le impide jugar hasta tanto no se resuelva la causa judicial y por las ofertas rechazadas: "Villa pidió prestada esa plata al club, a Boca, y no se la quisieron prestar. Creo que también por ahí viene el enojo. Lo dejaron solo. Ni siquiera le prestaron la plata y están ahí presionando porque él tiene que entregar esa plata de ese problema. Eso me di cuenta. Pasa que como no soy chismoso no había querido contar...".

Por lo pronto, la causa judicial en la que Villa está imputado por lesiones leves y coacción agravada se encuentra en el último tramo de la etapa preliminar y luego de una última pericia a Cortés se espera que la fiscal Verónica Pérez, de la UFI 3 de Esteban Echeverría, pida elevar a juicio oral al delantero de Boca.