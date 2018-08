Las caras de la ilusión del Rojo neuquino

La práctica matutina consistió en trabajos livianos con pelota parada que duraron alrededor de dos horas, ya de cara al comienzo de una temporada que tiene como fecha de inicio el 9 de septiembre y viene acompañada por la promesa de revertir las dos últimas campañas, en la que el elenco capitalino estuvo al borde de perder la categoría.

Con esta impronta de ejercicios con poca carga, la premisa fue comenzar a conformar un nuevo grupo a partir de la base del plantel anterior (con Manolo Berra y Lalo Porra como máximos referentes), junto a los refuerzos que se sumaron a la práctica a excepción de Brian Toro, que se sumará hoy por un tema personal. Las otras dos contrataciones de las últimas horas, Alejandro Ortiz (ex Roca) y Alexis Villacorta (La Amistad), sí dijeron presente.

En cuanto a las metas que tendrán los trabajos precompetitvos, el técnico Diego Trotta resaltó dos aspectos. “Los dos objetivos claros son formar un buen grupo homogéneo y realizar una fuerte pretemporada para llegar de la mejor forma en la parte física”, fueron las palabras del entrenador a LM Neuquén, testigo del ensayo inicial.

Para esta búsqueda el entrenador resaltó la presencia de Ubaldo Tribunsky (que ayer dirigió algunos trabajos grupales) como preparador físico por “su vasto recorrido en la categoría y experiencia”. En la región, Tribunsky tuvo paso por Cipolletti y Deportivo Roca, donde fue parte del cuerpo técnico de Mauro Laspada en el año 2015.

Medina ya se vistió de Rojo

El refuerzo estrella, Medina, dio sus impresiones. “Estoy muy contento de llegar con el objetivo de mejorar la campaña pasada. La búsqueda es afianzar un grupo para intentar dar pelea”, dijo al terminar el entrenamiento. Además, el ex Cipolletti consideró: “Es importante que se haya quedado la base del plantel anterior, me parece que es una decisión acertada”. A quien no le fue indiferente su llegada fue a Manolo Berra, que tuvo palabras elogiosas hacia su ex compañero en el Albinegro: “Es una gran persona y puede aportar mucho”.

Optimismo renovado

En los refuerzos que dieron el presente reina el optimismo. “Es una categoría difícil pero creo que tenemos un buen plantel, conozco a muchos de los chicos porque los enfrenté con Deportivo Roca”, dijo Valenzuela. Otros coincidieron en que se puede pelear arriba. El gran sueño rojo está en marcha.

Uno por uno

Los refuerzos, muy ilusionados con dar pelea

Alexis Villacorta: "Es un desafío lindo sumarme al equipo. Ojalá podamos armar un buen grupo y aportar a lo que el DT me pida. La zona es pareja."

Facundo Graziano: "La verdad es que llegué con muchas ganas y el grupo me recibió muy bien. Va a ser clave hacernos fuertes de local para dar pelea."

Carlos López Quintero: "Satisfecho de llegar al club. Los objetivos son mejorar la campaña pasada y tratar de pelear arriba. Puedo aportar trabajo y sacrificio."

Jonathan Valenzuela:"Las impresiones son muy buenas. Conozco a muchos de los jugadores que están acá por haberlos enfrentado. Siempre me gustó la base del Rojo."

Ezequiel Carmona: "En este primer tiempo de adaptación quiero ir conociendo de a poco al club y al plantel, para poder formar un grupo que pelee arriba."

Cesar Medina:"Estoy muy contento de llegar a Independiente, con el objetivo de mejorar la campaña pasada. La búsqueda es de afianzar un grupo ahora."

Hernán Azaguate: "Es una alegría volver a jugar en el Federal A, conozco a varios de los chicos. La ilusión de prenderse arriba siempre está. Hay material para hacerlo."

Alejandro Ortiz: "Feliz de afrontar este nuevo desafío. Espero que podamos hacer una buena pretemporada para empezar y que el equipo pelee bien arriba."

Lalo Porra: “Quiero retirarme jugando”

NEUQUÉN

El referente Lalo Porra vive esta temporada de una forma particular, ya que una molestia en una rodilla lo hizo dudar de colgar los botines, pero en la primera práctica las sensaciones del mediocampista fueron buenas.

“Me siento bien, mi pierna mejora, por suerte, y eso me hace ilusionar con poder estar disponible para cuando el equipo me necesite. Uno vive de forma especial esta temporada, que es mi última, y quiero retirarme jugando, no en un banco ni por una lesión, así que estoy feliz”, comentó Lalo.