Las clases, suspendidas por tiempo indeterminado

Sobre cuándo podrían reiniciarse, el ministro dijo que "es difícil saberlo, es un momento de incertidumbre para todos los países del hemisferio sur, y será de acuerdo a como es el comportamiento de la pandemia en el hemisferio norte. Cada decisión que se tome va a ser para cuidar algo que no se recupera que es la salud".

"Venimos trabajando en una segunda etapa de la propuesta 'Seguimos Educando', y desde la semana que viene vamos a tener 14 horas de producción educativa televisiva y radial para complementar", explicó el funcionario.

Acerca de la relación con los gremios docentes, Trotta señaló que "contamos con el acompañamiento y el diálogo constante de los sindicatos, con los que dialogamos en forma constante, y además lanzamos cursos de capacitación docente en nuevas tecnologías, con mas de 50 mil inscriptos".

"Sabemos que no es lo mismo que los chicos no estén en las escuelas, tengo chicos con los que estudiamos a diario, y nosotros tenemos estudios universitarios, por eso confiamos mucho en la televisión para acercar saberes a quienes no cuentan con el apoyo en casa", añadió.

Por otra parte, el titular de la cartera educativa manifestó que una vez superada esta situación "veremos el calendario escolar y tendremos que encontrar cuál es el mejor camino para que este ciclo 2020, a partir de esta pandemia, se resienta lo menos posible".

El presidente Alberto Fernández había dicho el jueves que en el marco de la emergencia sanitaria "el inicio de clases puede esperar", mientras el ministro Trotta afirmó que están listos una mayor cantidad de programas educativos a emitirse por televisión y radio destinados a mantener la actividad escolar pese a las dificultades ante la pandemia de coronavirus.

El Presidente expresó que "si hay algo que no urge es el inicio de las clases", y agregó: "Ya veremos cómo compensamos esos días".

Por su parte, el subsecretario de Medios Públicos de la Nación, Claudio Martínez, dijo a Télam que están trabajando "en la producción de muchas más horas diarias, tanto en TV y Radio".

"Estamos pensando en 14 horas diarias de TV. La educación en la Argentina está dividida en 7 partes, desde el nivel inicial hasta el último año del secundario”, explicó.

“Cada uno de esos niveles va a tener dos horas de programación diaria, en un esquema no tan similar al de ahora con programas cerrados, sino más bien con presencia directa de docentes, lo que uno podría llamar "teleclases", que van a tener desarrollo artístico, conductores del mundo artístico, pero con docentes parados delante de la cámara, enseñando 2 horas por día en cada uno de los 7 niveles”, detalló.

El funcionario señaló que “la cabecera de esto va a ser la TV Pública, que va a transmitir 6 horas diarias, mientras que Encuentro y Pakapaka van a completar las 14".

"Los canales públicos van a tener la totalidad de la oferta educativa, pero sabemos que, por la extensión del país, vamos a necesitar de todos los recursos posibles”, sostuvo.

Agregó que también se empezó a articular con el sistema privado y con el sistema público de las provincias, con las universidades, cooperativas y canales comunitarios.

“En cuanto a la radio, van a ser siete horas, una por cada nivel, con cabecera en Radio Nacional y hemos convocado a las privadas, comunitarias, universitarias. Hemos tenido una respuesta muy positiva”, finalizó Martínez.

LEÉ MÁS

