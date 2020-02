Las deudas propias y ajenas tocan al EPEN

La situación es bastante compleja, ya que no sólo el EPEN tiene ese pasivo -del que aún no se conoce cómo lo va a reestructurar (tal como lo hizo la Cooperativa CALF hace unos días)- sino que mantiene deudasmillonarias a cobrar "en la calle", con las cooperativas y distribuidoras eléctricas que funcionan en las ciudades del interior de Neuquén y con grandes consumidores.En total, el EPEN tiene 2125 millones de pesos de acreencias de las que todavía no pudo cobrar, según los datos al 11 de febrero.

A la deuda con CAMMESA, el EPEN tiene que sumarle otros 497,1 millones de pesos que mantienen con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Pero uno de los conflictos que tiene la empresa eléctrica neuquina desde hace años es cobrar las deudas que posee con las distribuidoras del interior. Es el caso de Copelco (Cutral Co), que debe 369 millones de pesos, la Cooperativa Eléctrica de Zapala, que tiene un pasivo de 340,7 millones de pesos, y la cooperativa que presta la electricidad en Plottier, que a febrero también debe 435,8 millones de pesos. En total, estas cooperativas le deben 1145 millones de pesos a la empresa eléctrica provincial.

Otro párrafo aparte también es la deuda de Fasinpat (de la cual hubo un pedido de revisión en su momento por la situación financiera de la fábrica), de 66,5 millones de pesos con el EPEN.

También, de acuerdo al informe al que accedió este diario, hay organismos provinciales que mantienen deudas con la empresa eléctrica y que superan los $351,4 millones. En tanto que los organismos municipales le deben al EPEN otros 20,5 millones de pesos y otros 13,8 con organismos nacionales.

El EPEN paga además todos los meses, de acuerdo a la variación de la masa salarial por los reajustes trimestrales y el personal que ingresa, 91,9 millones de pesos. Y tiene que girar mensualmente aportes a las cajas gremiales (ATE y UPCN) por 5,2 millones de pesos.

El organismo tiene además deudas a cobrar por más de 500 millones de pesos a consumidores particulares, medianos y grandes. Muchos operan en los parques industriales, donde se necesita gran cantidad de potencia para poner en marchas distintas empresas.

