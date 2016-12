Las fiestas al aire libre gambetearon la prohibición

Las fiestas privadas, masivas y con entradas pagas que habitualmente se realizan para fin de año en Cipolletti fueron prohibidas por decisión del intendente Aníbal Tortoriello. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que se lleven a cabo.

Con habilitación o sin habilitación, los megaeventos se hicieron igual y, llamativamente, el Municipio no acusó recibo ni realizó ningún tipo de inspección. El veto fue sólo para la Siamo Fuori.

Las convocatorias este año se realizaron por cauces alternativos, como Whatsapp. Con mensajes como “Muzzarela!!! Solo para entendidos” o “No te comas el payaso para divertirte! Hay otra forma” se promocionaban algunas de las fiestas realizadas esta última semana, que tenían todos los condimentos que generaban preocupación en el Municipio.

Lo llamativo fue que no se realizaron en lugares de difícil acceso, a escondidas de las autoridades. Muchas personas que pasaron cerca de estos predios se percataron de que alguna celebración grande se estaba desarrollando. Es más, a pocos metros hubo incluso presencia policial y de inspectores de Tránsito realizando tests de alcoholemia, algo sugestivo que siembra el interrogante sobre la seriedad de la prohibición.

El director de Comercio, Juan Carlos Colombo, dijo que realizaron recorridas pero no encontraron ninguna fiesta de este tipo. Asimismo, explicó que si no recibe ninguna denuncia no pueden intervenir.

En las fiestas que ya fueron realizadas, de las que LM Cipolletti tomó conocimiento, la cantidad de asistentes fue multitudinaria. Los lugares escogidos para tal fin fueron predios habilitados para la realización de eventos. Sin embargo, allí por lo general se llevan a cabo festejos de cumpleaños o casamientos en los que no se cobran entradas.

Pero en estas fiestas no sólo hubo que pagar para ingresar, sino que el precio fue bastante elevado. La entrada más barata costó $250, en promedio. Los asistentes tuvieron que sortear un par de controles de seguridad. En la última posta tenían que entregar la entrada, por lo que todos se volvieron a casa sin ningún comprobante de su paso por allí, más allá de las bebidas que se llevaron puestas.

En los controles internos también revisaron a fondo los vehículos que ingresaban. De varios de ellos retiraron litros de alcohol, mientras que el caso más curioso fue el de un grupo de jóvenes que intentó hacer entrar en el baúl a un amigo sin entrada.

Post Time Warp

Evitar una tragedia era el objetivo

La decisión del Municipio de bajarles el pulgar a las fiestas privadas en la ciudad fue justificada por lo ocurrido este año en la trágica Time Warp, en Costa Salguero, donde fallecieron cinco jóvenes, uno de los cuales -Nicolás Becerra- era cipoleño.

El control de estos eventos, principalmente a la hora de la desconcentración, era algo que alarmaba a las autoridades del Ejecutivo local, particularmente al intendente Aníbal Tortoriello. Por eso, anunciaron que prefirieron cortar por lo sano y no dar los permisos que -aseguran- son indispensables para realizarlos.

Palabras vacías

Tras idas y vueltas, todo sigue igual

Preocupación

La tragedia de la Time Warp, en Costa Salguero, en la que murieron cinco jóvenes -uno cipoleño-, encendió la alarma en el Municipio en torno a las fiestas privadas y masivas.

Prohibición

El intendente Aníbal Tortoriello decidió no dar permisos para la realización de este tipo de eventos, por considerar que no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Realidad

Pese a la decisión anunciada, finalmente los eventos que tradicionalmente se hacen en Cipolletti para esta fecha se realizaron como todos los años.