Al ser consultada por el tema, la chica del clima confesó: “Es mamá… ¡y la tengo entrenadísima! Hasta le compré una cámara profesional. A mí me gusta que la foto se saque en ángulo medio. Ni muy de arriba porque salgo muy petisa, ni muy de abajo porque salgo con unas muy piernas estilizadas y no me gusta”, explicó la rubia para sorpresa de todos sus seguidores.

Detallista

Sol contó que muchas veces tiene cruces con su mamá por cómo se deben sacar las postales. “Nos peleábamos mucho porque le decía ‘así no, mamá. ¡Más arriba!’. Uno se saca 50 fotos y después elige una que zafe bastante o la que más te gusta, pero encima yo soy muy autocrítica. Nunca me gusta nada de lo que hago y juro que termino subiendo las fotos por descarte”, continuó explicando la blonda.

“¡Ahora saca re buenas fotos! La gran mayoría de las imágenes que subo a las redes están sacadas en el jardín de mi casa”, cerró entre risas.

La joven de 23 años tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, que reciben en su timeline las fotos hot de Sol, además de los resultados de la rutina fitness que ostenta en casi todas sus publicaciones.