Las hermanas que se perdieron en la selva tucumana y filmaron un insólito video

A pesar del contratiempo, el lunes por la mañana, tras pasar una noche a la intemperie entre matorrales, las hermanas no perdían el humor y en un video, grabado en modo selfie para sus familiares, les decían: “Todo lo más bien, llegamos, nos sacamos la foto. Cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos, agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondía y nos fuimos a reverenda concha de la lora”, describían. Y agregaban: “Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate, porque no tenemos la más puta idea de cómo mierda salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos: estamos lastimadas por todos lados, las rodillas, los codos, dormimos para el orto”.