Las lágrimas de Álvaro Navia al despedirse de Polémica: "Acá fui muy feliz"

“Llegó un día especial para todos nosotros, los que hacemos el programa, para vos que estás en tu casa y lo celebrás hace cuatro años enteros. Para toda la cúpula del canal que han apoyado esto de una manera tremenda. Y para todos aquellos que han hecho de Álvaro Navia un personaje fundamental de este Polémica en el bar que hace humor de actualidad, que ganó muchos premios y tiene muchos auspiciantes, porque tenemos esta clase de cómicos, actores y de personas dentro de nuestro elenco”, expresó Iúdica ante la presencia de Álvaro.

Así se despidió Álvaro Navia de Polémica en el bar

“Él va a ser un cambio de vida rotundo, se va con su familia a vivir a Uruguay porque tiene el éxito más grande hoy en ese país que se llama Polémica en el bar donde él no es solamente actor, sino que es productor junto a Gustavo Sofovich y va a hacer de Don Mateo en la peluquería”, agregó el conductor, emocionado por despedir a uno de los integrantes más queridos del programa. “Con Álvaro se va una parte fundamental del humor de actualidad de este programa”, continuó Mariano.

Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando Navia decidió, a modo de agradecimiento a todo el programa que lo cobijo durante estos años, cantar una versión de A mi manera con una letra que emocionó a todos.

“Estoy mirando atrás y puedo ver mil personajes y hoy parte de este bar. Quiero llevar en mi equipaje, aquí me divertí e hice reír en cuarentena. De amor, siempre tendré el alma llena. Polémica es mi casa ya, voy a extrañar, cuesta partir. Fui muy feliz en este bar y pude actuar con libertad. Lo que viví me hace sentir el alma llena, jugué con Waldemar, me postulé a Presidente y con Pastichotti entrevisté a mucha gente. Por Dante Seco viste venir que iba a pasar en el país, el día llegó partiendo estoy. Nada guardé, todo lo doy, gracias a ustedes, me llevo hoy el alma llena”, cantó entre lágrimas Álvaro.

Luego de la interpretación del humorista, Mariano Iúdica presentó un video con los mejores momentos de Álvaro Navia a lo largo de las cuatro temporadas de Polémica en el bar, donde encarnó a decenas de personajes que llegaron al corazón de los televidentes del clásico ciclo de Sofovich.

“Esto es un sueño familiar que se dio con este tipo que es un fenómeno”, dijo Álvaro Navia señalando a Gustavo Sofovich. “Un día le dije quiero llevar Polémica a Uruguay y así empezó. Y nos fue muy bien, pero a mí me cuesta mucho dejar Polémica porque fui muy feliz acá”, comentó el humorista, entre lágrimas. “Estoy agradecido con el canal y con todos ustedes. Muchas gracias al público porque trabajamos para ellos”, concluyó.

Luego tomó la palabra Gustavo Sofovich, productor del exitoso ciclo, y manifestó sus sensaciones sobre esta partida. “Nadie de este grupo te va a dejar ir. te estás yendo a hacer tu sueño y el mío a Uruguay, pero no te vamos a dejar ir. Yo te amo porque creo que sos un cómico de raza y mi papá también te amaba. Andá a cumplir tu sueño, pero te vamos a tener acá pronto... ¡Volá, Volá!”, completó el hijo de Gerardo Sofovich.