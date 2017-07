Las neuquinas que hicieron historia en la selección

“Antes de viajar, nos preguntaron qué objetivos teníamos y dijimos ‘ganarle a un conjunto europeo y pasar la fase de zonas’. Y nos trajimos una medalla, así que me queda una alegría inmensa”, contó Bonomi, que además tuvo la satisfacción personal de haber sido elegida la mejor pivot del torneo e integrar el equipo ideal. “Estoy muy contenta de haberlo logrado y de tener un equipo que me ayudó a alcanzarlo. Eso significa que tenemos nivel”, afirmó la representante del CEF N° 1. Y sobre la actuación en el Mundial describió: “Estamos muy orgullosas de haber logrado el podio y lo tenemos merecido por el esfuerzo que pusimos. Sobre todo las chicas que somos del interior, entrenando en canchas sin la arena necesaria, sin arcos ni pelotas”.

Bonomi contó como fue el proceso de pasar del indoor handball al beach handball, al que llegó gracias a la insistencia del árbitro Julián Huaiquilaf, quien ahora es su entrenador. “Al principio me costó mucho porque cambiás piso por arena y jugás con una pelota más chica y de goma. Fue un proceso largo y duro en el que nos seguimos puliendo, pero dio sus frutos”, analizó la pivot.

Soto y Bonomi alcanzaron su segunda medalla con Argentina. El bronce en el Mundial Juvenil de República de Mauricio y el oro en el Panamericano de Paraguay, en febrero pasado.

Rosario Soto, que integra la selección desde diciembre pasado, valoró el papel de Argentina. “Tengo miles de sensaciones de este Mundial, pero la que más resalto es la de haber demostrado que Argentina no es un país chico en este deporte y que crece cada vez más”, expresó Soto, la arquera de Balonmano Centenario.

“Tengo dos medallas, no lo puedo creer. Antes de que empezara el torneo no nos esperábamos una medalla. Pero partido a partido nos fuimos dando cuenta de que podíamos llegar lejos. Y así fue. Sabíamos que Portugal era difícil pero no invencible. Ahora, nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar en Buenos Aires, y la idea es llegar mucho más preparados”, concluyó Soto, quien junto a Bonomi hoy parten hacia el país con la medalla pegada a sus corazones.