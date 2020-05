Consultada al respecto, la referente de Epidemiología del hospital Pedro Moguillansky, María Luz Riera, confirmó la novedad a LMCipolletti: "A partir de un caso positivo en la subcomisaria de Balsa Las Perlas, se desprendieron dos positivos que viven en Cipolletti y otro positivo que vive en Neuquén".

Indicó que todo el personal de la unidad esta en aislamiento preventivo y obligatorio. Algunos cumplen con la medida en Neuquén, otros en Cipolletti o Fernández Oro.

Hasta el momento, todos los agentes que fueron aislados están "asintomáticos" y en control diario con los servicios de Salud de cada lugar. A todos ellos se los hisopó y se esperan los resultados. "Sus familias también están aisladas, resguardadas en sus domicilios", acotó Riera.

En total, los agentes de seguridad que cumplen con el aislamiento en territorio rionegrino, sin presentar por ahora síntomas compatibles con la enfermedad, son nueve. Siete de ellos acatan la medida en Cipolletti y dos, en Fernández Oro. Aunque hay más aislados en la capital neuquina.

En cuanto a los casos positivos, Riera dijo que los que residen en Cipolletti están internados, de acuerdo a los protocolos de salud de la provincia.

Puso el acento en que es necesario cumplir con todas las medidas preventivas, como lavado de manos, distancia social y uso de barbijos para minimizar el riesgo de contagio. Incluso recomendó a la población no compartir bebidas ni infusiones del mismo recipiente con otras personas.

"No hay que enojarse con estas noticias, nadie sabe en qué momento se va a contagiar y sobre todo ahora que empieza el invierno y uno puede tener dolor de cabeza, una cefalea, un resfrío, y ser un Covid-19 positivo. Lo que sí hay que ser responsables con las medias de distanciamiento, tener cuidado, y si me siento mal, no ir a trabajar y pedir asistencia", sostuvo.

Vale recordar, además, que los agentes de seguridad están en la primera linea de batalla contra el coronavirus, igual que todo el personal sanitario. Por eso, son los más expuestos.

La referente de Epidemiología consideró que la prevención es lo más importante frente al avance del Covid-19, sobre todo ahora que falta tan poco para iniciar el invierno.

"En esta época, donde están al día los resfríos, las gripes, va a ser difícil señalar (al que tiene coronavirus). Y lo mas importante es no estigmatizar ni señalar a las personas porque se enfermen. Eso es mucho mas triste", analizó.

El primer caso positivo en la subcomisaria de Las Perlas se confirmó el viernes pasado, a partir de lo cual comenzaron a desandar el camino. Los especialistas confirmaron que el contagio se produjo en Roca, y el paciente, quien se encuentra en muy buen estado general, aportó los datos de los compañeros de trabajo con los cuales había estado trabajando los días previos. "Tanto Neuquén, como Roca y nosotros empezamos a trabajar desde el viernes por la tarde cuando recibimos el aviso. Toda la unidad está en aislamiento, en distintos lugares, y seguimos trabajando en eso", cerró Riera.

