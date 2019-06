"La primera noticia que le quiero decir, porque una pareja se baja y una pareja se suma y se la voy a dar a usted la noticia: Nicolás Occhiatto va a ser parte del Bailando 2019. Así que su novio va a estar bailando como la décima pareja. ¿Qué? ¡qué dije su novio? Su ex novio", lanzó Tinelli apenas ingresó la ex capitana de Combate a la pista, minutos antes de de confirmar la renuncia de Dan Breitman del certamen.

"Cómo se llama el señor que siempre pone fotos en la pantalla que siempre pone fotos hermosas de mi ex? Tenemos fotos bagarto", lanzó Vigna entrando en el juego que le proponía el conductor.

"Cuando yo lo veía ahí parado era medio bagartienzo", dijo el Cabezón señalando un costado de la pista, haciendo alusión a cuando Occhiatto venia alentara Vigna. "Ahora salió... está como ahí..¿Qué pasó? Ahora es una langa", añadió.

"Sí, ganó actitud, la actitud es todo", afirmó la participante. "Pero qué loco que no la ganó estando con vos. Con vos parecía el jorobado de Notre Dame y de repente acá se para en la pile, peló los brazos, es raro, por qué no lo agarró con vos? Yo lo quiero ver acá en la pista, le voy a decir qué te pasó pibe?", la "chicaneó" entonces Marcelo.

"No, lo que yo más rescato de esa relación es que no hicimos más que sumarnos los dos, él me potenció a mí, yo traté de hacer lo mismo con él", respondió Flor. "¿No hay una posible vuelta nunca?", preguntó entonces Tinelli. "No, hoy en día no. En diez años te puedo contestar otra cosa", replicó la actriz.

Embed

"¿Pero por qué terminaron ustedes dos?, porque ahora van a estar los dos en la pista. Se llevaban bien, lo sentía que se llevaban bien, eran compañeros, había amor. ¿Físicamente bien, había piel?", preguntó entonces el vicepresidente de San Lorenzo.

"Lo que pasa es que nos volvimos hermanos con Nico", se sinceró Flor. "Era eso, yo encima soy medio 'eh, eh, qué pasa' (gesto de macho) y te puedo jugar al fútbol, todo, y después en otras cosas faltaba, pero no por él, él es una persona que no hizo más que sumarme. Nos pusimos de novios a los 18, 19, pasaron cinco años, el señor se casó con su trabajo ¿Por qué estoy hablando de esto en la televisión?", agregó con pudor.

"Me encanta que estés hablando.. Vos sos como muy gauchita", exclamó Tinelli y siguió indagando sobre el vínculo que Vigna tenía con su ex y el por qué de la ruptura.

Tras la performance de Vigna y Mazzei, fue por más y le dio pie a Ángel de Brito para seguir indagando sobre la relación de Occhiatto y Vigna. "¿No ve una reconciliación?", le dijo el showman al integrante del jurado. "No sé... algo debe tener ella por ahí guardado", comentó De Brito. "Vos estás más linda, mucho mejor de cuando estabas con Occhiatto", acotó Marcelo.

"Una vez me preguntaste '¿por qué saliste tan golpeada de la relación?'. Fue una relación hermosa. Ya me lloré todo.. no digo que.. de vez en cuando digo 'huy qué loco'... Pero cuando estoy empezando a soltar por conocer gente, reunirme con amigos, tener más tiempo para mi familia... No es que el me lo prohibía, yo decidía estar con él. Hoy en día no dejo de hacer cosas y no quiero abandonar eso. Y si ahora viene como perrito mojado, 'andá para allá'. Ahora ya puedo sola", manifestó Vigna.

"Hubieron personas que se me acercaron", admitió la participante, respondiendo la pregunta de De Brito, quien le preguntó: ¿Y qué tiene que tener el próximo hombre tuyo?". "Tiene que saber apreciar a la persona que tiene adelante. Nico lo hizo perfecto y no está mal elegir el trabajo y elegirse uno, pero también tiene que elegir un nosotros. Alguien que llegues a tu casa y que tenga ganas de compartir", contestó ella tirándole un palo a su ex.

Embed

No es la primera vez que Tinelli incomoda a Vigna al sacar el tema de Ochiatto. Hace unas semanas la sorprendió en vivo al asegurar que Nicolás estaba saliendo con una mujer.

En las redes, los televidentes condenaron la actitud del Cabezón por volver someter a Vigna a un cuestionaron incómodo sobre su dolorosa separación.

Embed que raro tinelli haciendo sentir mal a Flor Vigna — mιcα ♡ (@mirodriguez19) 26 de junio de 2019

Embed Como le rompe los huevos Marcelo Tinelli a Flor Vigna con el ex novio lpm como si la chica viviera de él — Laraɞ (@LaraCabral2) 25 de junio de 2019

Embed Tinelli me tiene harta preguntandole a Flor Vigna sobre su ex, deberia tener un poquito mas de empatía y saber q a la otra persona le hace mal o le duele ese tema y daaale man no te vas a dar cuenta como le cambia la cara — cami (@camidrubejs) 25 de junio de 2019

Embed otra vez tinelli hablandole a flor vigna d el ex buscando hacerla mierda, como t odio sorete — J.ㄥ. (@Julilagos1) 26 de junio de 2019

Embed Los ovarios de Flor Vigna para estar hablando tan bien de su ex en un programa en vivo, Tinelli desubicado total — AB (@adrianita911) 26 de junio de 2019

Embed Cada vez que Tinelli le nombra a su ex a Flor Vigna pic.twitter.com/oPsWabitfj — Nαtαℓí (@Na_titaa) 25 de junio de 2019

Embed POR QUÉ TINELLI LE HABLA A FLOR VIGNA DEL EX NO VEN QUE LE HACE MAL POBRE FLACA HASTA A MI ME DAN GANAS DE LLORAR CUANDO HABLA — Melani. (@Central_Melani) 26 de junio de 2019

Embed Que paciencia que tiene Flor Vigna para tratar de no romperle la cabeza a Tinelli por el tema del ex. Que rompe bola, ojala que Guillermina te cague — Иιοℓαѕ (@NicolaaaasR) 26 de junio de 2019

Embed que hombre pelotudo tinelli por favor no entiendo como flor vigna no lo cagó a piñas todavía — Mili• (@mili_willem) 26 de junio de 2019

Embed Pobre mina flor vigna, cada vez que entra a tinelli le hablan del ex y le ponen de fondo una foto de el TAN PELOTUDOS VAN A SER — Milagros (@Miiliaichino) 26 de junio de 2019