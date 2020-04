El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, fue el primero en adelantar que esa posibilidad de salidas, en el contexto que vive la ciudad y por la cercanía con otras regiones con más contagios, es inviable por estos días.

“Todavía no amerita que hoy se habiliten estas actividades recreativas”, dijo, en declaraciones a LU5, Gaido, quien ve la propuesta no solo con el alcance a la ciudad, sino dentro de la Confluencia. Lo mismo adelantó José Rioseco, intendente de Cutral Co.

Gutiérrez, durante el encuentro virtual, escuchó las opciones de los referentes de las microrregiones en las que está dividida la provincia, desde el punto de vista de la pandemia: Sur, Oeste, Confluencia, Centro y Noroeste.

“Hemos empezado la nueva etapa de cuarentena, que se caracteriza por nuevas modalidades definidas para trabajar en microrregiones. En este trabajo nos guían la prudencia, la responsabilidad compartida y el diálogo multisectorial y multinivel”, dijo Gutiérrez.

Cada una de las microrregiones tiene una lógica distinta, desde la cantidad de habitantes, el nivel de circulación en las calles y la cantidad de contagios de coronavirus; solo hay casos positivos en 10 localidades y el 60% están en Neuquén capital y Loncopué.

Gaido dijo que por ahora no ve con buenos ojos que la gente salga de sus casas, debido a que Neuquén capital, a pesar de estar separada epidemiológicamente de otras localidades, conforma una región con Centenario, Plottier, Senillosa, El Chocón Vista Alegre y San Patricio del Chañar. En toda esta zona se supera los 500 mil habitantes.

Si bien los indicadores de movilidad, de acuerdo con una encuesta de Google, daban a la provincia de Neuquén como una de las que más había acatado el confinamiento obligatorio, el gobierno neuquino apuesta a reforzar la medida de aislamiento para evitar contagios.

“En el caso de Neuquén, el índice de transitabilidad muestra que los domingos estamos con una movilidad que se ubica en un 25%, en tanto que en los días de semana estamos en un 40%”, señaló Gaido.

Debate de temas por las regiones

La apertura a oficios

Desde que se autorizó la obra púbica privada, los albañiles, pintores, plomeros y otros oficios están trabajando.

Sin actividad física

Las salidas autorizadas en otras provincias son recreativas. La actividad física está contraindicada para el COVID-19.

Las ferias populares

Centenario intentó llevar una propuesta de abrir la feria municipal parcialmente a la venta de alimentos. No tuvo consenso.

Otros servicios

En El Chañar, el intendente autorizó por cuatro horas algunos comercios como ferreterías, peluquerías y regalerías.

En El Chañar abrieron hasta las peluquerías

Algunos comerciantes, ante la crisis en la que están sumidos, se miran en el espejo de lo que sucedió en San Patricio del Chañar, donde el intendente Leandro Bertoya, a través de la resolución 20/2020, organizó un protocolo para que ciertas actividades comerciales puedan abrir, con el cumplimiento estricto de normas sanitarias.

Se trata de actividades como peluquería, venta de muebles, ferretería, bazar, artículos de limpieza, regalería y hasta lavadero de autos, que están dentro del Anexo I. Si bien la actividad de la atención al público es de 9 a 19, estas últimas mencionadas más arriba solo podrán atender de 10 a 14 y con un estricto protocolo sanitario.

Una de las condiciones que se les pone a los comercios, de acuerdo con la resolución 20/2020 de la comuna chañarense, es que solo puedan atender a una persona dentro del local y afuera, en la vereda, que se mantenga un distanciamiento social por persona de dos metros, más el uso obligatorio de tapabocas por parte de los clientes.

Se recomienda, además, la ventilación periódica de los locales y la desinfección tres veces al día. También los productos tienen que estar fiscalizados por la Dirección de Bromatología.

Uno de los temas que llamó la atención es que la localidad habilitó el funcionamiento de las peluquerías, con normas estrictas: uso de guantes, gafas protectoras para los proveedores y la atención solamente por turnos.

Las medidas que adoptó esa localidad neuquina (que no tiene aún casos positivos de COVID-19) sirvieron de espejo para otras localidades que también presionan para que los intendentes abran algunas actividades comerciales.

Es el caso de Centenario, donde el presidente de la cámara de Comercio, Industria y Turismo, Diego Gallardo, indicó: “Queremos que se implemente algo parecido a lo de El Chañar, porque acá los comerciantes la están pasando mal, necesitamos reactivar un poco la economía para pagar sueldos”.

