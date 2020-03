Este tipo de festejo nació hace algunos años en Mendoza y San Juan, y en la última década llegó a la ciudad de Neuquén. “La idea es juntarse en una casa, con mucho alcohol y pasar la noche e ir al colegiosin dormir”, explicó un joven que comenzará su quinto año en el María Auxiliadora y continuó: “Que vayamos borrachos a la escuela está mal, lo sabemos, pero es una moda y no pueden prohibirla. En nuestro colegio ya hicieron una reunión con los padres anticipando que habrá sanciones para quienes caigan alcoholizados y me parece que al final no nos están cuidando”.