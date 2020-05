Las series deportivas que la rompen en Netflix durante la cuarentena

Matchday, El Ultimo Baile, Monzón, Puerta 7 y "De Sunderland hasta la muerte" son algunas de las propuestas más actuales que tienen o tuvieron gran suceso en la pantalla chica y en líneas generales han recibido buena crítica.

El día a día de Leo y el Barca

La que la está rompiendo por estos días es Matchday, la serie que revela los secretos del Barcelona, se mete en el vestuario y la casa de las estrellas y cuenta los secretos e intimidades del equipo más importante del mundo. Por cuestiones comerciales su estreno oficial fue en noviembre de 2019 en Europa y Japón bajo el servicio de streaming de Rakuten, uno de los principales patrocinadores del cuadro catalán. Cinco meses después llegó a toda América y causa furor. Son 8 capítulos imperdibles en el que los protagonizan repasan su historia, muestran a sus familiares y los sitios de donde provienen.

Embed

Los rostros desencajados del vestuario el día de la humillante eliminación de Champions ante Liverpool, los divertidos asados de Messi-Suárez y compañía y todo lo que genera el elenco blaugrana en el mundo. Recomendable.

Jordan, como nunca antes

De la competencia en el patio de casa del pequeño Michael con su hermano para ganarse el respeto de su padre a las frustraciones iniciales en Chicago ante los Pistons. Del día que tuvo que ir a buscar al extravagante Dennis Rodman a un cuarto de hotel en Las Vegas para que regrese a entrenar a las burlas de Scottie Pippen al manager de la franquizia. Diez horas que atrapan porque se muestra todo lo que vivió el para muchos mejor equipo de básquet de la historia, liderados por el "número uno" de todos los tiempos. Producido por la cadena ESPN, El Ultimo Baile es uno de los éxitos más resonantes del momento.

Embed

El campeón femicida

Se estrenó a fin de 2019 y aún da qué hablar. Por momentos emotiva, por momentos triste y violenta. A diferencia de los anteriores, por razones obvias (Monzón falleció) es actuada y Mauricio Paniagua y Jorge Román encarnan con acierto al pugilista joven y grande en la ficción, respectivamente... Recibió algunas críticas por exhibir poco la parte deportiva del santafecino que atravesó una infancia muy complicada y tocó el cielo con las manos en el boxeo y el deporte. Su ira incontrolable, los excesos, la fama, las mujeres (desde su novia incondicional del barrio a la diva Susana Giménez). El entrenador que confió siempre en él y el manager prestigioso que al final se alejó cansado de tanto descontrol. En los últimos capítulos se centra en su relación tormentosa con Alicia Múñiz, a la que terminó asesinando. De héroe a villano.

image.png

Puerta 7

Un elenco de actores de primer nivel (Carlos Belloso, Esteban Lamothe y Dolores Fonzi, entre otros) para reflejar el accionar de los barras con el sello de Adrián Caetano. Cómo se mueven en la semana, la fortuna que manejan, los negociados a expensas de las dirigencias cómplices y las complicaciones que se le presentan a aquellos que pretenden combatirlos. Lo sufre en carne propia esa audaz abogada que se les planta. Traición, odio, sangre, amor y en el medio un equipo de fútbol. De todos modos, las opiniones no fueron tan elogiosas hacia la producción de Polka en este caso y no logró cautivar a la audiencia como las anteriores.

Embed

Del Sunderlund hasta la muerte

Cuando la pasión por un equipo alcanza límites insospechados. En este caso se basa en la vida del club inglés. El prestigioso periodista deportivo Gustavo Yarroch fue uno de sus consumidores y así la resume a pedido de LM Neuquén. "Me gustó la serie del Sunderland, básicamente porque muestra muchísima intimidad del trabajo del plantel y de los dueños del club. Muestran casi al detalle las cuestiones del trabajo diario de los jugadores, el cuerpo técnico y de los accionistas de la entidad, lo cuál no es común. Es el valor agregado, algo que no es frecuente ver en el fútbol".

Embed

Series deportivas "de película". Un espectáculo. La pelota sigue rodando en la tele en cuarentena.

LEÉ MÁS

Qué le dijo Juanfer Quintero a la ex pareja de Villa

Pandemia: el año deportivo está casi perdido en el país