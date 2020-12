Las series de Netflix son las más buscadas en Google

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness | Netflix

Esta serie documental de Netflix cuenta la historia del dueño de un zoo, rodeado de los excéntricos personajes del submundo de la cría de grandes felinos, es acusado de contratar a un sicario. Basada en hechos reales.

Cobra Kai | Netflix

Cobra Kai comienza trinta y cuatro años después de la película original Karate Kid. Sigue la historia de Johnny Lawrence, que busca la redención reabriendo el infame dojo de karate "Cobra Kai".

Ozark | Netflix

En Ozark, Marty lucha por encontrar un negocio local que pueda usar para el lavado de dinero, mientras tanto sus hijos hacen nuevos amigos pero descuidan una simple instrucción que puede cambiar su vida. Marty encuentra la forma de controlar a Ruth. Wendy busca la manera de encontrar trabajo.

The Umbrella Academy | Netflix

Tiene como protagonistas a una familia disfuncional de superhéroes, quienes trabajan juntos para descubrir cómo falleció su padre. La misión no resulta sencilla debido a que todos tienen personalidades y poderes diferentes.

Gambito de Dama | Netflix

La serie comienza en un orfanato de niñas donde Beth conoce a Jolene, una niña vibrante y amigable unos años mayor que ella; Helen Deardorff, la mujer que dirige el orfanato; y el Señor Shaibel, el custodio que enseña a Beth sus primeras lecciones de ajedrez.

Outer Banks | Netflix

Serie que narra las aventuras de un grupo de amigos adolescentes que residen en Carolina del Norte y que están unidos en una misión: encontrar al padre de uno de ellos. Este desapareció hace tiempo y nadie sabe nada de él, tampoco saben cómo, ni porqué desapareció.

Ratched | Netflix

Es una serie dramática de suspenso que cuenta la historia del origen de la enfermera de asilo Mildred Ratched. En 1947, Mildred llega al norte de California para buscar empleo en un importante hospital psiquiátrico donde se han iniciado nuevos e inquietantes experimentos sobre la mente humana.

The Last Dance | Netflix

Docuserie repleta de material inédito de la temporada 1997-98 , que muestra la carrera del legendario baloncestista Michael Jordan, uno de los mayores iconos del deporte de todos los tiempos, y su trayectoria con los Chicago Bulls en los años 90.

La lista proporcionada por Google de 10 series más buscadas en su plataforma, la completan: All American, de HBO y Little Fires Everywhere de Amazon Prime Video.