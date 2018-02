Las vecinales se reparten $50 millones por año

Cada año, un total de 44 agrupaciones vecinales se reparten un presupuesto que ronda los 50 millones de pesos. Pero además de los barrios que no cuentan con una comisión activa, pierden el acceso a una partida anual de 400 mil pesos que forman parte del presupuesto participativo, explicó a LM Neuquén el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Roberto Almirón. Este monto se destina para construir salones de usos múltiples, pistas de skate o ampliaciones en las propias sedes de las vecinales.

“Nosotros tratamos de fomentar la participación vecinal para formar las comisiones y que no se pierdan de esa posibilidad, pero a veces es difícil hacer que los vecinos participen”, sostuvo el funcionario municipal.

Como el trabajo es ad honorem y muchas veces demanda varias horas, suelen ser pocos los vecinos que participan de manera activa y, en muchos casos, los mismos vecinalistas se presentan en elecciones consecutivas sin otra lista rival.

Para administrar las comisiones, los vecinalistas reciben un aporte trimestral de 12.900 pesos, que destinan a la limpieza y el pago de los servicios. En muchos casos, refuerzan esas partidas con otras actividades para reunir fondos y mejorar los servicios que prestan. Así, alquilan los SUM para eventos como cumpleaños y contratan profesores que ofrecen talleres para los alumnos que paguen la cuota.

La Muni habla de punteros

Si bien la ordenanza 12835 estipula ciertas condiciones para convertirse en vecinalista, como ser mayor de edad y socio activo de la vecinal, no habla de incompatibilidades entre esa función y otros trabajos.

“Tenemos casos de vecinalistas que son visitadores médicos, pero el 80 por ciento de ellos tiene algún cargo dentro del Estado provincial”, detalló Almirón.

Y agregó, sin titubeos, que “una gran mayoría trabaja en la Subsecretaría de Asuntos Públicos”, un área del Gobierno de contacto directo con los vecinos.

En julio se iniciará un proceso de elecciones

Según explicó el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Roberto Almirón, no es común que las sociedades vecinales estén intervenidas, pero es la falta de participación de los vecinos lo que motivó al gobierno local a hacerse cargo de estos espacios colectivos.

Si bien desde el Municipio se trabaja para mantener las cuatro comisiones intervenidas en buen estado (Confluencia Rural, Villa María, Alta Barda y Centro Oeste), este año se comenzará un proceso de elecciones con el objetivo de que cada barrio cuente con sus propios representantes.

Según establece el cronograma, en abril se hará la convocatoria para las postulaciones y más tarde, entre julio y agosto, comenzarán las elecciones en seis grupos de ocho barrios para definir las autoridades en cada sector. Desde el 1º de julio, cada domingo se convocará a los vecinos de distintos barrios a votar por sus referentes.

“En muchos casos son los mismos vecinalistas que se presentan y llevan años en el cargo porque nadie participa”, detalló.

48 barrios componen la ciudad de Neuquén.

Un total de 44 sectores cuentan con sus comisiones vecinales, con mayor o menor protagonismo en el diario quehacer de la capital. Los cuatro distritos restantes (Confluencia Rural, Villa María, Alta Barda y Centro Oeste) están en la etapa de reorganizar su comisión.

12835 Es la ordenanza que rige a las comisiones vecinales.

Fue aprobada en octubre del 2013. A lo largo de 60 artículos, establece los objetivos, la composición y el manejo de las comisiones, como también la relación que tendrá con las autoridades municipales. Deben ser conformadas por nueve cargos titulares.

Los fondos de las vecinales surgen de aportes sociales voluntarios, donaciones, subsidios del Estado y actividades comunitarias.

"Varias caras de una misma moneda" (Martín Pedoni. Periodista)

La falta de interés en participar de las comisiones vecinales es un fiel reflejo de lo que ocurre generalmente en otros ámbitos, como las cooperadoras escolares o la política. Todos nos quejamos de que nadie hace nada para el barrio pero desde la comodidad de nuestra casa, que seguramente tampoco tiene terminada la vereda pública o no cuenta con los árboles plantados en el frente.

Además, está el propio andar de nuestra vida hogareña, los problemas de pareja, que los chicos tienen que ir a un lado o al otro, y el tiempo no alcanza. Pero, de seguro, no soportamos que esos pozos sigan en la calle o que el agua (cuando no son los líquidos cloacales) no corra por la banquina. Por eso, es importante participar para poder exigir los derechos que nos merecemos como vecinos que pagamos los impuestos. Pero, ojo, que esa participación no sea aprovechada por los intereses mezquinos de la política que convierte los barrios en reductos donde contar votos para futuras elecciones, ya sea de uno u otro lado de la vereda. También las autoridades deben ser responsables.