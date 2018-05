Las víctimas de Machado quieren verlo tras las rejas

A través de páginas de internet, ofrecía vehículos a bajo costo que luego nunca entregaba. También alquilaba maquinaria en el rubro petrolero. Así estafó a víctimas de todo el país.

En noviembre de 2017, Delitos Económicos de la Policía allanó nueve propiedades de Fernando Machado e integrantes de su banda. En total, se secuestraron más de 40 vehículos y seis personas quedaron detenidas con prisión preventiva, pero a los meses les dieron domiciliaria.

Con el correr de la investigación, no sólo se sumaron más víctimas -la causa tiene 29 damnificados por más de 20 millones de pesos-, sino que también avanzaron los arreglos. Hoy la banda se encuentra en libertad supeditada a la causa.

Algunas víctimas confiaron a LMN que quisieran verlo preso, pero saben que, de arreglar con todos, eso no pasaría.

Cecilia, quien vive en Puerto Madryn, lamentó no haber sido incluida en la megacausa. “Como a nosotros nos estafó en Corrientes, la causa está allá”, explicó.

Otra víctima hizo un arreglo irrisorio que apenas alcanzó a cubrir los honorarios del juicio.

Susana (nombre ficticio) reveló que, a través de sus abogados, Machado le ofreció un camión: “Fuimos a verlo, pero dejaba mucho que desear y encima teníamos que poner dinero encima”.

A la fecha, uno de los predios allanados se promociona por Facebook como Áridos Neuquén, una empresa de alquiler de maquinaria y dictado de cursos de manejo. Fuentes consultadas confirmaron que la misma no tiene habilitación comercial municipal.

"A mí lo que me interesa es que me devuelva la plata que me robó. Me gustaría que vaya preso porque estafó a muchos", dijo Cecilia, víctima oriunda de Puerto Madryn

"Hicimos un arreglo vil por muy poquito dinero. Realmente lo que nos dio es nada comparado con lo que nos robó", dijo Jorge, nombre ficticio por protección

