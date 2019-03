Laspada, al Rojo vivo: trató de "boludo" a Artaza y dijo que Sobisch "está en pelotas"

“De acuerdo a lo que dice el reglamente a Roca le tienen que dar los cinco puntos (contra Ferro había empatado). Es mentira que nosotros no hayamos estado tristes cuando terminó el partido. En el vestuario lloraban todos. Vos podés decir cualquier cosa pero lo tenés que comprobar. También dijeron que Murúa hizo todo a propósito, pero después lo tenés que comprobar. Yo nunca hablé con él para pedirle que nos diera una mano, lo juro por mis hijos. Para el Consejo Federal es un lío grande darle los cinco puntos a Roca pero el reglamento está escrito y lo tenés que cumplir”, dijo Laspada en el programa "La voz del Estadio", en la FM 104.3 de Mar del Plata.

“Nosotros no teníamos ni idea de que Artaza estaba suspendido. No estaba publicado en los medios y los técnicos estamos mal acostumbrados a leer en la web las sanciones. Recién esa noche nos dimos cuenta que había dos jugadores que no tenían que jugar contra nosotros. Nunca le pregunté a Artaza durante el partido si estaba suspendido. Nunca hablé con él. No lo conozco. Lo de Independiente fue una vergüenza. Sobisch falta a la verdad. Si vos sos el presidente de una institución y no estás al tanto de nada, si no sabés que ponen a un jugador que está suspendido, es porque estás en pelotas. Sobisch que se haga responsable del cagadón que se mandó. Si no podés demostrar la acusación que hacés te la tenés que meter en el culo, no queda otra”, disparó durante la entrevista que le realizó el periodista Jorge Jaskilioff. Y agregó: "En la nota que presentó, en diez reglones miente en cuatro. Fue un papelón nacional, pero por culpa de Independiente. Roca no tiene nada que ver".

Siempre frontal pero muy duro con sus rivales, Laspada siguió: "A mi si soy jugador y me echaron del partido anterior no juego ni en pedo. Sabés que Artaza no se la va a llevar de arriba. Artaza es un boludo si se dejó poner estando expulsado.. No sé si el Pity (Murúa) se olvidó o no, pero el pibe es un negligente, un tarado. Ninguna roja en la historia del fútbol mundial no tuvo suspensión, mínimo un partido. Independiente no tiene planillero, no va nadie a los partidos. Roca no tiene plata para pagarle los sueldos a los jugadores, ¿vos creés que va a tener para arreglar un partido? Veníamos de que nos roben los segundos cuarenta y cinco minutos contra Pico”, dijo el entrenador.