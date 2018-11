Laurita Fernández habló de su pase a Telefe y dejó dudas

No convenció

Consultada por ese tema, Laurita expresó sorprendida: “No... No hay nada de eso definido. No sé de dónde venían los rumores, pero no hay nada cierto”.

Lo cierto es que según La Nación , el representante de la novia de Cabré, Mauricio Catarain, se reunió en varias oportunidades con los altos ejecutivos del canal y se concretaría el pase una vez que la rubia regrese de sus vacaciones, en marzo o principios de abril, y finalizada su temporada de verano con Sugar.