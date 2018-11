Guerra: Viciconte estuvo en Los especialistas del show y volvió a despacharse contra Laurita.

Poniéndose más picante, la cronista redobló la apuesta: “Ella dice que no te metés con los hombres, sólo con las mujeres”, le comunicó. “Le mando un beso y le deseo lo mejor, que haga su camino sin hablar de mí ni de otra persona y sin pelearse con alguien”, dijo Laurita, que intentó irse a paso rápido. Por último, la morocha le preguntó si bancaba a Viciconte como artista pero la respuesta fue letal. “No tengo nada que decir. Ojalá viera algo más copado. No escucho sus previas porque me aburre, me embola. Me cansó”, aseguró la novia de Nicolás Cabré.