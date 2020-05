Consultado por la llegada de Lautaro a la institución de Avellaneda, Fernández recordó: "Nunca podré olvidarlo. Fue en noviembre de 2013, hubo una prueba en el club Liniers de Bahía Blanca y Fabio Radaelli y Alfredo Acosta lo vieron en un selectivo".

"Enseguida me llamaron y me dijeron: 'Adrián, hay un jugador extraordinario que tenemos que fichar sí o sí'. Les contesté que nuestra categoría '97 ya estaba llena de buenos talentos y no teníamos lugar pero Radaelli me insistió, pidió que confiara en él y así lo fichamos", contó.

"Lautaro vino a Racing en enero de 2014 y se instaló en nuestra Casa Tita, donde vivió dos o tres años. Era un chico muy inteligente, centrado y humilde. Siempre supo que quería ser jugador profesional de fútbol, hizo todo lo posible para conseguirlo y nunca perdió de vista su gran objetivo", apreció.

Fernández confirmó luego que el "Toro" Martínez rechazó una oferta del Real Madrid cuando jugaba en las juveniles de Racing: "Es verdad. La rechazó porque le hablamos la gente que queremos a Racing y los que conducimos. Le dijimos que lo más importante para él en esa época era seguir con nosotros, debutar en Racing y disfrutar de un tiempo en la Primera División de Argentina". "Por suerte nos escuchó e hizo su debut oficial en campeonato, el 31 de octubre 2015, con apenas 18 años y remplazando nada más y nada menos que a Diego Milito", recordó Fernández.

La fortuna que le dejaría a su club de origen

Desde Liniers, entidad bahiense que lo formó, se encuentran muy expectantes con lo que suceda con el pase de Martínez a Barcelona. De hecho, tienen pensado destinar el dinero para la construcción de un colegio en el predio.

image.png

"Nos permitiría hacer los edificios para la escuela dentro de nuestro complejo deportivo, que es muy grande, pero además está estratégicamente ubicado, al lado de un club de golf, con vías rápidas de acceso. Habría que empezar por el jardín de infantes y por el primario. Todo de a poco. Con el tiempo, después sí llegaría el secundario", aseguró Carlos Pablo, presidente de Liniers.

