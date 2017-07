Lava Jato: caen varios empresarios del transporte

Entre los detenidos hay un ex funcionario de gobierno de Río de Janeiro.

Brasil.- Los principales empresarios del transporte público en Río de Janeiro y un ex funcionario fueron detenidos acusados de comandar una mafia que ostenta el monopolio de los colectivos en Río, en el marco de una investigación derivada de la Operación Lava Jato. Entre los detenidos se encuentra el empresario Lelis Marcos Teixeira, presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros del Estado de Río de Janeiro, y el ex presidente del Departamento de Transportes, Rogério Onofre, acusado de recibir sobornos por u$s 11 millones. Otro empresario, Jacob Barata, fue detenido el domingo a la noche en el aeropuerto, cuando intentaba escapar a Lisboa. La policía cumple mandatos para detener a nueve personas y realizar 30 allanamientos por orden de la Justicia.