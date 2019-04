Lavagna rechazó una gran coalición con Cambiemos

El ex funcionario de Néstor Kirchner respondió a la propuesta de Losteau, quien “seguramente tiene buena intención”, pero dijo que está alejado de la realidad. “Hoy usted tiene claramente instalado a Macri de un lado y a Cristina del otro, y acá hay un intento de personas de no caer en uno u otro lado de la grieta”, sostuvo. “Es una propuesta que no sirve para nada porque Cambiemos es parte de la grieta y Cristina es la otra parte. Acá hay que construir un puente, ubicarse en un centro progresista y no dejarse atraer por los cantos de sirena”, dijo.