Le clavó un destornillador al abogado de su ex mujer

El violento hecho se registró en momentos que el ex presidente del Colegio de Abogados, Mario Mallagray, salía de una audiencia del Juzgado en lo Civil y Comercial en la que su agresor había sido parte de un conflicto judicial.

Según las fuentes policiales consultadas, antes del ataque con el arma blanca, los hombres habrían protagonizado una gresca que siguió con una violenta discusión y posterior forcejeo, ante la mirada atónita de ocasionales transeúntes. Fue en esas circunstancias que el agresor, identificado como Julio Domínguez, extrajo de entre sus ropas un destornillador y atacó al abogado representante de su ex mujer.

Mallagray fue herido en la parte derecha del cuello, donde el objeto punzocortante quedó literalmente incrustado, por lo que personal del servicio de emergencia SAME lo trasladó de urgencia a un clínica privada, donde fue operado. Según se supo, el letrado fue estabilizado de inmediato y el ataque no generó heridas de consideración ni comprometió la zona de carótida, que fue lo que se temía. El agresor, en tanto, fue interceptado en la calle por efectivos de la Policía y trasladado a la seccional primera de Arenales, por disposición del ayudante fiscal, quien aguardaba el diagnóstico del estado de salud del letrado para promover acción penal e imputar al hombre detenido.

La investigación quedó a cargo del fiscal Aldo Hernán Lozano -quien desde el viernes pasado se hizo cargo de manera provisoria de la fiscalía especializada en Delitos Complejos- y como primera medida dispuso la declaración testimonial de los testigos. Todo indica que la figura legal para este hecho será “homicidio en grado de tentativa”.

Las fuentes judiciales consultadas informaron que Mario Mallagray es abogado defensor de una señora que se está disputando judicialmente con el ahora detenido un inmueble de este último, y que habría una orden de subasta confirmada para viernes, lo que desató la ira del agresor.

El agresor está detenido acusado de “homicidio en grado de tentativa”. El conflicto con su ex pareja es por un departamento que se va a subastar.

“Este hombre lo increpó, lo insultó y le tiró varios golpes de puño. Cuando mi papá puso el brazo derecho para defenderse, le clavó el destornillador en el cuello”.Miguel Mallagray. Hijo del abogado agredido, Mario Mallagray

50 años tiene el agresor, que ahora quedó detenido

Julio Domínguez está preso acusado de tentativa de homicidio contra el abogado de su ex esposa. La Justicia investiga no sólo los hechos que ocurrieron en la calle y terminaron con la agresión, sino también la razón que originó la pelea. Según fuentes judiciales, este viernes se subastaría una casa de Domínguez en favor de su ex. Sin embargo, Miguel Mallagray, hijo del abogado, dijo que esa vivienda ya fue adjudicada a la mujer y que el agresor mostró conformidad por el acuerdo.