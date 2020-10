Le contó al abuelo que está de novia con una chica y su respuesta se hizo viral

El mensaje de Abril comienza diciendo: “Ayer les conté a mis abuelos que estoy de novia con una mujer y hoy me levanté con este mensaje: Querida Abril: sos tan buena y transparente que mi corazón ya lo presentía hace tiempo. Cuando el amor es sincero y honesto, no hay barreras sociales, raciales, culturales o de género que lo tengan. Lo importante es amar no solo con el cuerpo, sino también con el alma. Te deseo la mayor de las felicidades. Será un gusto conocer a tu amor. Te amo, tu abuelo”, escribió el abuelo de la chica de 19 años oriunda de La Plata.

Abril comentó que aún está desconcertada con la repercusión que tuvo la publicación, pero más aún con la emoción que causó en miles de personas el mensaje de su abuelo. “Lo subí para que lo vieran mis amigos, pero no creí que iba a llegar a tanta gente”, aseguró.

Hace 10 meses que Abril está de novia con Martina, a quien conoció cuando sus grupos de comedia musical se fusionaron para presentar una obra de teatro. Toda su familia sabía de la relación, excepto sus abuelos. “Aunque en el fondo estaba segura de que iban a reaccionar bien, me costó porque tenemos instalado que las generaciones más grandes tienen un prejuicio negativo sobre las otras identidades”, reflexionó Abril.

Luego de pensarlo mucho tiempo, el domingo del Día de la Madre finalmente Abril decidió contarles a sus abuelos que estaba de novia con una chica. “Primero se lo dije a mi abuela. Me contestó: ‘¿Sabés que yo lo sabía? No sé si seré vidente o qué’”, recordó entre risas. “Me dijo que me respetaba, me quería y me seguía amando. Yo solo podía darle las gracias y decirle que la amo, pero ella me aseguró que no tenía nada que agradecerle", contó.

“Ella se lo dijo a mi abuelo, que al día siguiente me mandó el mensaje”, completó abril. El hombre es Edgar Barrales, de 76 años, un docente de matemáticas de larga trayectoria en La Plata que, además, es cantautor y comparte sus creaciones a través de YouTube. “Es una persona hermosa, que sabe escuchar. Es muy noble, generoso y da mucho amor”, aseguró Abril.

En cuanto a la viralización que tuvo la publicación, la joven contó: “Mucha gente me escribió diciéndome que ojalá sus abuelos los apoyaran así. Siento que esto puede brindarles la esperanza de que no es cierto que la gente mayor no los va a aceptar. A veces juzgamos porque son de otra generación. Es lo que me pasó a mí. Aunque mis abuelos siempre lucharon por el amor y porque uno sea feliz y libre, yo igual tenía miedo", completó.

Lo que más desea Abril es que la viralización del tuit sirva para que otras personas reflexionen: “Sobre todo a quienes critican, les diría que se replanteen lo que piensan porque no estamos haciendo nada malo, solo amándonos. Todavía hay gente hermosa que acepta al resto, como mi abuelo”.