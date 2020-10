El emotivo mensaje de Alberto a Pepe Mujica: "No te estás despidiendo, nunca te vas"

El presidente Alberto Fernández envió este miércoles por las redes sociales un cálido saludo al ex presidente de Uruguay, José Mujica , quien el martes renunció a su banca de senador, para retirarse de la vida política, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus. "Triunfar en la vida es poder levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. No te estás despidiendo. Nunca te vas", escribió esta mañana en Twitter el jefe de Estado argentino. En un mensaje, Alberto Fernández agregó: "Siempre estás presente y sembrando futuro. Gracias querido amigo Pepe Mujica!".

Ayer, los octogenarios ex presidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti, renunciaron a sus bancas de senadores, en el caso de 'Pepe' para retirarse de la vida política en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus y Sanguinetti para dedicarse a "otras tareas".

Ambos líderes y adversarios políticos hicieron a un lado los protocolos sanitarios y sellaron el fin de una etapa con un fuerte abrazo en la Cámara, frente al aplauso de todos los legisladores que se pusieron de pie y describieron la jornada como "día histórico", "gesto único" y "reflejo de la democracia".

La justificación del retiro por parte del senador de 84 años fue el peligro de contraer coronavirus. "Me voy porque me está echando la pandemia" dijo Mujica, y agregó: "En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye".

José Mujica -quien fue presidente entre los años 2010 y 2015- escribió en una carta leída ayer en la sesión extraordinaria del Senado: "Esta situación (coronavirus) me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía".

Pepe Mujica, quien llegó a la Presidencia siendo uno de los políticos más populares y, a la vez, más resistidos del país por su pasado guerrillero, alcanzó una enorme proyección internacional por mantener un estilo alejado de los protocolos y sus discursos volcados a los valores humanos.