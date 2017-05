Cuando se acercó donde se encontraba el vehículo, se encontró con un insólito panorama: los delincuentes se llevaron desde el volante a las alfombras, el equipo de audio e incluso alcanzaron a quitar el burro de arranque del motor.

“Abro el auto y me encontré que no tenía nada. En realidad no se lo pudieron llevar (al auto), porque le desconecté la batería desde adelante por seguridad. Nunca lo hago y hoy lo hice”, manifestó la mujer.

La joven estima que el robo se produjo entre las 6.30 y las 8.30 de la mañana, ya que ingresa a trabajar temprano. Tras el episodio, realizó la denuncia en la comisaría Segunda.

“Me dejaron las butacas nada más. Del motor no se animaron a romper más, supongo que por una cuestión de tiempo”, indicó.

“¿Cómo nadie vio nada cuando se están llevando una caja de un metro veinte con dos parlantes?”, se preguntó indignada la víctima.