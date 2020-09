Le dieron de alta a Macri y vuelve a la arena política

El ex presidente Mauricio Macri fue dado de alta este miércoles del sanatorio Otamendi, donde pasó una noche tras haber sido sometido a una endoscopía en la que le retiraron un tumor benigno del intestino. El líder del PRO se retiró de la clínica ubicada en el barrio porteño de Recoleta pasado el mediodía, acompañado por su esposa, Juliana Awada.

Macri estuvo menos de 24 horas en el centro de salud, donde este martes se le practicó una endoscopía en la que le extirparon un pólipo del intestino grueso. En las horas de internación, el ex presidente no dejó de lado las críticas a la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus y pidió no dejarse "llevar por el miedo".