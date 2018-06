La carne correspondía a una vaquillona faenada que no cumplía con ningún requisito sanitario. El decomiso y la posterior destrucción de la mercadería se llevó adelante por no contar con ningún tipo de información referida al lugar de faena, la trazabilidad del animal y la inspección veterinaria que certifique que el animal está sano. Además, el vehículo no estaba habilitado para transporte de sustancias alimentacias ni contaba con equipo de frío.

carne.jpg

En el secuestro intervino la Brigada de la Policía Rural de Río Negro, al encontrar el vehículo que transitaba en un camino interno de la localidad.

En total, fueron 250 kilogramos de carne bovina con hueso, cuya destrucción se realizó en el puesto de control de La Adela.

LEÉ MÁS

Decomisaron casi mil kilos de carne con hueso y menudencias que venían a la región

Senasa decomisó 23.400 huevos que traían a Neuquén por falta de documentación

Llevaba 180 kilos de carne en una camioneta sin la cadena de frío