¿Le puede ganar Cipo a San Lorenzo?

La competencia federal ha demostrado que es propensa a los batacazos, y desde ese ángulo nosotros creemos que sí. Pero fuimos más allá de nuestra humilde impresión y consultamos a seis colegas, tres de Buenos Aires y otros tantos de la región, para conocer sus apreciaciones y pronósticos de cara a un duelo que ya dio que hablar sin jugarse (por la polémica postergación, cuando debía disputarse el 10 de junio).

Se puede, pero...

Los tres periodistas regionales interrogados mostraron la cautela que exige la jerarquía del rival y el inoportuno momento en que el partido encuentra a Cipo.

Edgardo Budnik, relator de LU19, indicó: “Las posibilidades siempre están, pero el tiempo de preparación es escaso para Cipolletti. San Lorenzo arrancó mucho antes. Me da la sensación de que puede hacerle fuerza, aunque el proyecto gira en torno al Federal A. Igual, es un partido que ninguno se quiere perder, se nota la expectativa”.

Por su parte, Lucho González, de FM Galas, coincidió en que el conjunto regional “le puede hacer fuerza porque mantuvo la base y se ha reforzado”. Eso sí, blanqueó que con un digno papel se conforma. “¿Resultado? Uno quiere siempre que gane, pero con un 2-0 o 2-1 abajo me conformo”, confesó.

En cambio, Pablo Brandi, de LU5, admitió que para él “las posibilidades son casi nulas”. “Es cierto que se mantuvo la base y se reforzó bien, pero si antes ya era muy difícil, ahora con tan poco tiempo de trabajo es casi imposible la empresa para Cipo”, expresó.

“Allá” no lo subestiman...

Reconocidos colegas porteños consideran que el Albinegro puede complicar al Ciclón, a priori amplio favorito a ganar el duelo. Tony Arrighi cubre San Lorenzo para TyC Sports y dijo: “Creo que Cipolletti tiene chances en la Copa, sobre todo viendo algunas sorpresas que se dieron en el torneo, lo que no quita que sea un partido difícil. San Lorenzo va a llegar bien pero imagino un lindo encuentro. Creo que ganará el Ciclón 3 a 1”, vaticinó. En ese mismo sentido, Hernán Castillo, ex TN y ESPN, expresó: “Si Cipolletti está en un gran día y San Lorenzo en uno malo, puede darse... No conozco mucho de Cipo, pero por lo que se ve, es un equipo sólido que se va a jugar todo ese partido”, analizó. No hace mucho, Gastón Recondo había manifestado a LMN: “Cipolletti tiene que ilusionarse y soñar, debe intentar llevar a San Lorenzo a los penales”. La prensa ya juega el gran partido.

Interesa Neri Espinosa

Viene otro más? A pesar de haber sumado el último viernes a Matías Sosa, en Cipolletti guardan una última carta antes de retirarse del mercado de pases con visitas al Federal A 2017/2018. Por una cuestión de tiempos, será difícil que el posible octavo pasajero pueda llegar a ser tenido en cuenta para el partido ante San Lorenzo, pero al cuerpo técnico le interesa para el arranque de la parte dura de la pretemporada, prevista en esta ciudad a partir del 18. La búsqueda tiene posición: carrilero, y nombre: Neri Espinosa, quien viene de jugar la última temporada con la camiseta de Gimnasia de Mendoza. ¿Llegará un nuevo refuerzo a La Visera?

