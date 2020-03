Le robaron el auto de la puerta de su casa

De acuerdo a la información obtenida por LM Neuquén, las cámaras de un vecino captaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta detenerse cerca del C4 y luego, tras unos minutos, solo uno de ellos vuelve a subirse a la moto e irse. Es que, la cámara de seguridad no alcanza a enfocar el auto, pero por la dinámica, los motociclistas estiman que se trataría de los ladrones.

Tras percatarse del robo, la víctima se comunicó con el móvil policial del barrio y luego, se acercó a la Comisaría Primera, donde radicó la denuncia por el robo. Al volver a su casa, y tras hablar con sus vecinos, uno de ellos le facilitó el acceso a los registros de su cámara de seguridad, donde pudo observar a los dos motociclistas.

"Esperamos que aparezca pronto, que lo encuentren y que no esté desmantelado", expresó uno de los vecinos a este diario, a la vez, que destacó que es común observar a jóvenes caminando o en moto merodeando por el barrio. "Vienen por calle Colonia Alemana y comienzan a bajar por Pehuen despacito", confió una vecina y otra agregó: "Hace una semana, escuché tres fuertes golpes, como tenía la ventana abierta, me asomé y vi a un pibe que corría hacia el sur por Pehuen. Enseguida salí a ver si había alcanzado a romper algún vehículo, pero por suerte no le robó a nadie".