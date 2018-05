Le robaron la bici nueva que usaba para ir a trabajar

Una joven de Cutral Co la había comprado hacía cuatro meses. Pide a los vecinos que si la ven, no la compren y avisen a la Policía.

Cutral co. “La van a vender por nada y a mí me costó mucho comprarla. Yo trabajo y estudio”, afirmó Yesica, una joven de 23 años de Cutral Co, a quien recientemente un delincuente le robó su único medio de transporte para ir a sus dos trabajos: una mountain bike que compró hace sólo cuatro meses. La damnificada ya radicó la denuncia en la Policía y pide a la comunidad que no la compre.