Le robaron la jubilación a un abuelo de 80 años

El hecho ocurrió pocos minutos antes del mediodía del martes. Cirilo salió de su casa en el barrio Don Bosco II, pasó por un cajero del BPN a retirar su jubilación de 12.000 pesos y fue al mercado Los Tres hermanos.

Luego de comprar algunos alimentos, que pagó con otro dinero que tenía, emprendió el regreso a su casa a pie por la calle Soldado Desconocido.

Alcanzó a hacer pocos metros y casi en Aconcagua sintió que una persona le tiraba del llavero del bolsillo derecho, donde también llevaba el dinero de la jubilación.

Imitaba la posición en que caminaba sosteniendo una bolsa en cada mano y mostraba el manojo de llaves que el ladrón se llevó y que luego tiró en la calle.

Luego, uno de los dueños del mercado lo vio y le preguntó si le había pasado algo. “Sí, me robaron”, le contestó el hombre, por lo que el almacenero salió en busca del delincuente, pero tras unas cuadras, lo perdió de vista.

Al mismo tiempo, avisó a un móvil policial, pero al volver, el abuelo ya se había ido a su casa, donde más tarde lo fue a buscar un patrullero de la Comisaría 41.

“Yo no iba a hacer ninguna denuncia, pero una de las personas del mercado que me conoce les avisó y vinieron a buscarme. Estuve dos horas en la comisaría”, relató el hombre sobre la denuncia policial en la que detalló el robo. “Nunca me había pasado, es la primera vez que me roban”, contó.

Con la descripción del ladrón brindada por el almacenero, se dio aviso a los demás móviles de la zona y se detuvo a dos hombres como sospechosos, aunque ninguno de ellos tenía el dinero robado.

Una mujer también fue detenida en averiguación de antecedentes porque otra de las hipótesis apunta a que ella habría marcado al abuelo luego de que el hombre fuera al cajero.

Parado en el medio de su pieza dentro del inquilinato, donde vive hace unos cuatro años, se mostró resignado por no haber podido hacer nada.

“En otro tiempo, ese no come nunca más, porque lo hubiera cagado a trompadas. Me da bronca, pero bueno, ya está”, confesó Cirilo.

Recomendaciones

Acompañar a las personas mayores los días de cobro

Desde la Policía continúan repitiendo una y otra vez que hay que acompañar a los abuelos los días en que se cobra la jubilación.

El problema son los adultos mayores que están solos y que no se han acostumbrado a manejarse con las tarjetas de débito para realizar sus compras.

Estas personas suelen ser las víctimas predilectas de los delincuentes, ya que los jubilados que cuando se ven en estas situaciones no tienen forma de presentar resistencia.