"El miércoles por la noche me robaron dos ruedas de mi auto, que no tiene más de un mes y medio. Y ayer por la tarde una mujer intentó ingresar a mi consultorio para robarme. El efectivo del móvil policial cuando vino me dijo que era una zona muy grande y que no daban abasto", señaló Manuela, una de las vecinas damnificadas.

Luego de que se despertara con la desagradable noticia de que a su flamante auto estacionado -en Sargento Cabral entre Brentana y Bouquet Roldán- le habían sustraído las dos ruedas traseras, por la tarde una mujer intentó ingresar a la fuerza a su consultorio con la excusa de pedirle un vaso de agua.

"Me dijo un paciente que estaba estacionando cuando vio la maniobra de la mujer mientras a unos 20 metros tres hombres estaban esperando en una moto. Ahí llamé a la Policía, que vino enseguida, pero que me dijo que uno solo para un sector muy grande y no sabía cómo me podían ayudar", dijo indignada.

Los robos en la zona datan desde hace tiempo, a otra vecina de la cuadra hace dos años le desvalijaron la casa y hace uno le llevaron el auto. Sobre las calles Teniente Ibañez, Elordi y Belgrano el accionar de los motochorros no distingue ni sexo ni edad de sus víctimas.

"El barrio esta peligroso y la Policía no nos da respuesta, no se puede estar mirando por la ventana todo el día", añadió una de las vecinas.

