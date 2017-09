El diario Hoy relató lo que le ocurrió al chico este miércoles por la madrugada. El joven no quiso identificarse ante las cámaras por temor a represalias, pero detalló todo lo que le ocurrió y aseguró que "la vida de uno no vale nada para estas personas".

El asalto ocurrió en la Plaza Moreno este miércoles cerca de las 3 de la mañana. El estudiante explicó: "Salí de un cumpleaños y me fui caminando con un amigo para acompañarlo hasta la casa, porque vive cerca y, cuando ya estábamos por despedirnos, aparecieron dos tipos en una moto".

Uno de los asaltantes descendió del vehículo y los amenazó con un revólver, pero su amigo huyó corriendo, por lo que el maleante le efectuó un disparo. "Vi que le apuntó a la espalda y le tiró, pero no le dio de milagro. Yo me quedé paralizado", dijo el damnificado.

"El que estaba en la moto salió a perseguirlo, pero no lo pudo alcanzar. El que estaba armado entonces empezó a gritarme y a pedirme mis cosas. Yo de los nervios saqué lo primero que tenía, que eran mis llaves, y se puso furioso, me disparó al lado, en el piso, y me dijo ¿me estás jodiendo?", relató la víctima, quien agregó que luego de la amenaza entregó sus pertenencias.

A pesar de que asegura que nunca se resistió, el estudiante terminó recibiendo un disparo en su cabeza: "Después de que le di mis cosas empezó a gritarme, aunque no le entendí nada de lo que me dijo. Entonces me apuntó al rostro y yo atiné a correrme, pero escuché el disparo y sentí un fuerte dolor en la cabeza, como si me estuviera quemando".

Después del ataque los ladrones huyeron del lugar, por lo que el amigo del herido, que observó todo desde lejos, regresó a socorrerlo. "Había llamado a la Policía y se quedó conmigo hasta que llegaron, yo veía sangre por todos lados y sentía que iba a desmayarme en cualquier momento, así que le decía que no dejara de hablarme, porque no quería quedar inconsciente", relató el damnificado.

Luego de que llegaran agentes del Comando de Patrullas y personal de SAME, la víctima fue traslada al hospital San Martín de esa ciudad, donde los médicos le dieron tres puntos de sutura, luego de extraerle pequeñas esquirlas, debido al roce de la bala.

"Les di todo, pero igual me dispararon. La vida de uno no vale nada para estas personas”, concluyó el joven de Cutral Co, quien ya se encuentra en su hogar recuperándose de las heridas.

Por otro lado se supo que los delincuentes permanecían prófugos y eran intensamente buscados por los delitos de "robo calificado y lesiones".