“Ante los hechos ocurridos el sábado pasado en el interno 3004 de la línea 168 y que son de público conocimiento, la CNRT suspendió de oficio la licencia profesional al conductor involucrado en los hechos, considerando la conducta del conductor un acto de ofensa al pasajero”, afirma el comunicado.

El episodio denunciado por Emanuel Moyano ocurrió en la madrugada del sábado pasado, cuando salía del boliche gay conocido como Plop (Federico Lacroze y Álvarez Thomas, Colegiales) junto con un amigo. Según lo que publicó en su cuenta de Facebook, Moyano no tenía su carnet de discapacidad ni tampoco contaba con la tarjeta SUBE, por lo que su amigo se ofreció a pagarle. Sin embargo, el conductor se negó rotundamente. Antes que ellos, un hombre le había pagado el boleto a una chica y, según la denuncia, el chofer no les recriminó nada.

“Cuando subimos con mi amigo, anunciamos nuestro destino y pido por favor que nos cobre dos boletos, a lo que el chofer responde con mala cara y malos gestos que no nos iba a cobrar el pasaje, porque cada uno tiene que tener su SUBE. Eran como las tres y pico de la madrugada”, agregó. Según lo que publicó en la red social, el colectivero le dijo: “Yo a vos no te llevo a ningún lado, en mi colectivo no vas. Anda a buscar otra SUBE o tu carnet de mentira, si no tenés, ni debes tener nada, mentiroso de mierda. ¡Encima acá! Jaja, tomátelas, boludo, bajate ya del colectivo. Encima de gay, discapacitado, ¿podés creer?”.