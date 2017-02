Neuquén.- Leandro Córdoba se enteró viajando hacia Neuquén del resultado del jury que siguió con nervios y angustia. El hombre que manejaba el auto al que embistió Marcelo Muñoz y terminó tirado en el canal se mostró emocionado por la destitución del juez.

“Lloré de alegría. Para mí era eterno cada minuto que pasaba. Sentía nervios porque no sabía lo que podía pasar, por fin…”, dijo el joven que fue víctima del accidente junto a su novia.

“Estaba nervioso no solo por mí, sino por todos los que me apoyaron y sabían cómo se manejaba este personaje”, agregó Córdoba, y le apuntó a Muñoz por su actitud luego del choque del 24 de septiembre del año pasado: “Nunca se sacó la careta. Fue una lucha tremenda para nosotros porque en cierta forma enfrentamos a una corporación y eso no es fácil. Por eso estoy feliz. Porque se hizo justicia”.