Levi se despegó del tiroteo en Añelo: "Queremos la paz"

“Estoy sorprendido por las cosas que nos están adjudicando”, dijo Levi durante una entrevista concedida a LU5.

El dirigente, enfrentado al sector que responde a Juan “Cachorro” Godoy y al interventor del gremio, Damián Miller, dijo que es injusta la acusación y que –según le había llegado información- los agresores eran personas oriundas de San Patricio del Chañar.

“No es gente nuestra”, sostuvo Levi, quien aseguró que todas las demandas laborales que tiene su sector las viene canalizando a través de los municipios.

El dirigente, que aspira a conducir el sindicato cuando finalmente se celebren las elecciones (tal vez en febrero del año que viene), dijo que él respetará el acuerdo de paz social que firmó en Buenos Aires con la conducción nacional, el interventor y Juan Godoy.

“Hicimos un acuerdo y ellos no lo cumplieron”, dijo Levi al referirse, sin nombrarlo, a Godoy.

También descartó que la gente de su sector haya estado involucrada en situaciones violentas o con armas. “Que yo sepa, no hay armas”, aseguró.

Horas antes, a través de una cuenta de Twitter y Facebook denominada @TrabajadoresUocraNqn, y que también estaría vinculada a Levi, desmintieron las acusaciones en su contra.

“Queremos dejar asentado que repudiamos estas formas violentas que no llevan a ninguna solución para los compañeros trabajadores, y que no somos responsables ni partícipes de estos hechos. No trabajamos así y buscamos paz social. Hay personas que no aceptan una gestión limpia, sin coimas, y por eso intentan ensuciar con esta clase de escándalos. Por nuestra parte, seguimos trabajando para el bienestar del obrero y las familias”, indicó el comunicado.

Prioridad a los desocupados

El gobernador Omar Gutiérrez destacó el acuerdo al que se llegó con cuatro petroleras por una inversión de u$s 1150 millones en Vaca Muerta, y señaló que en los puestos de trabajo que se generen se les dará prioridad a los neuquinos desocupados del sector.

“La prioridad la tienen los que están en la provincia y no tienen trabajo”, dijo el mandatario neuquino en declaraciones a LU5.

“Esta inversión llevo más de un año para concretarla y ponernos de acuerdo. La economía no es magia, requiere seriedad y previsibilidad en el tiempo”, agregó.

Al mismo tiempo, el gobernador aseguró que este anuncio destraba otras inversiones millonarias que sumarán más producción y más trabajo en armonía en un futuro para toda la provincia.