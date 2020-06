Libreros en alerta por venta online de las editoriales

La propuesta surgió de un grupo de librerías de todo el país por el malestar que causó en el sector "el punto de venta directa por Mercado Libre que ha establecido el Grupo Editorial Planeta. Alianzas entre plataformas de e-commerce y editoriales conducen de manera directa al cierre de cientos de librerías en todo el mundo", señalaron en un comunicado.

La publicación de los videos en las redes sociales ha tenido una buena respuesta ya que escritores, lectores y gente vinculada al mundo de las artes expresan la importancia de las librerías como también la relación entre libreros y clientes. Es que, como señalan los libreros, el principal canal de venta de los libros, por lo menos en el mundo antes de la pandemia de coronavirus, era la librería.

"El tema es que esta forma de comercialización pasa por alto a las librerías, las puentea porque la editorial vende directamente por internet al cliente y la librería no participa en ningún eslabón de la cadena de comercialización. Con esta forma, la editorial se ahorra costos que significa el porcentaje que se queda la librería por esa venta", explicó a LM Neuquén Matías Buduba, de Malapalabra Casa Librera de la ciudad de Neuquén.

En el comunicado, las librerías precisaron que "nos unimos y nos ponemos en estado de alerta, y seguiremos apostando a la bibliodiversidad, trabajando como hasta ahora, con un fuerte vínculo con la cultura y nuestros lectores, nuestros aliados naturales, de quienes nos interesan sus opiniones y consejos".

Santiago Rivas, de Libracos, sostuvo que esta forma de venta on line directa "es competencia desleal". "Estoy seguro que van a sacar promociones con las que los libreros no podemos competir".

Como tantos sectores comerciales, el de las librerías fue uno de los más afectados en los últimos años con caídas de ventas superiores al 40 por ciento. La situación se agravó a partir de la cuarentena obligatoria por el avance de la pandemia de coronavirus.

Para Buduba, no está lejos la implementación de la venta on line en todas las editoriales, "y eso es con lo que vamos a tener que lidiar las librerías". Subrayó que los libreros tendrán que poner su esfuerzo en "afianzar ese servicio extra que ofrecemos al lector y que no lo encuentran en las grandes cadenas de librerías ni tampoco en la compra virtual". Por ello, afirmó: "Tendremos que reforzar esa atención que nos diferencian de otro tipo de comercialización".

Desde el Grupo Planeta Argentina aclararon a través de un comunicado de prensa que "no estamos puenteando a las librerías, simplemente se trata de abrir un canal más de ventas, porque muchos puntos de ventas se han cerrado, como las librerías en los shoppings. No se trata de puentear a los libreros, sino de acompañar y llegar a los lectores".

