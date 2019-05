Libres del Sur no quiere compartir boleta con Sobisch

Escobar explicó que descartan de lleno la posibilidad de ir juntos en una elección con el nuevo referente demócrata cristiano. “Hoy, su pertenencia a Alternativa Federal es apenas un rumor y no me gusta hablar de algo que todavía no ocurrió, pero para que no haya dudas, confirmo de antemano que si él entra a ese espacio, nosotros nos vamos”, subrayó.

Indicó que Sobisch “siempre estuvo del otro lado, hemos sido los principales opositores a su gobierno y es nuestro enemigo político. Nunca vamos a compartir una misma boleta”.

Adjudicó las habladurías sobre una unidad con el ex gobernador “a mentiras malintencionadas de gente que afirmó eso pese a que les aclaré que de ninguna manera vamos a ir juntos porque, en la política de Libres del Sur, Sobisch es el límite a cualquier acuerdo”.

Sobre las idas y vueltas de Alternativa Federal, comentó: “En Libres del Sur llevamos adelante la precandidatura nacional de Humberto Tumini y con conversaciones avanzadísimas con Juan Manuel Urtubey, con el que vamos a ir a las PASO”.

“A nivel local, me reuní con representantes del sector de Sergio Massa, que son los diputados Carlos Sánchez y Gabriel Romero, con los que tuvimos algunas conversaciones”, relató.

Guiño a Vidal en las municipales

Para las elecciones municipales de septiembre, Libres del Sur planea replicar el acuerdo de Alternativa Federal y quizás sumar al espacio Iguales, identificado con el diputado radical Alejandro Vidal, que también hace política en el puente que dejó la renombrada grieta entre kirchneristas y macristas.

“Para la ciudad, hablamos con Gabriel Romero, del peronismo federal, y Carlos Sánchez, del Frente Renovador-UNA, y también con Vidal, de Iguales”, comentó Jesús Escobar.

Aclaró que, de todos modos, Libres del Sur mantiene la candidatura de Mercedes Lamarca. “Falta la formalidad de la campaña, pero venimos trabajando hace tiempo y creemos que es la mejor intendenta que puede tener Neuquén”, remarcó.

