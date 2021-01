Libro nuevo: Karina Gao lanzó "Bon appétit"

Bon appétit es su primer libro. En esta entrevista, Karina cuenta sobre su contenido, la planificación en general, la cocina china, su recetario y la implicancia de organizar la alimentación hogareña en un país en contexto de pobreza.

karina gao libro.jpg

- ¿Por qué un libro?

Yo soy chapada a la antigua. Para mi el libro no solo son hojas impresas, sino es la eternalización de un relato, en mi caso un relato de lo que pasa en la cocina: las recetas. El libro es la forma más romántica de dejar un recuerdo para mis hijos.

- ¿Cómo planificas tu trabajo de cocina y de comunicación gastronómica?

Con mucha anticipación. Primero pienso las recetas que me gustaría probar ( porque están de moda, por curiosidad, o por lo que fuese) y después, probamos que salga realmente la receta, ajustamos si hay alguna falla. Después salen fotos, y de última edición y publicación.

- ¿Cómo describirías la cocina china en líneas generales?

La cocina china en el occidente está totalmente mal difundida. Siempre creo que tuvieron un mal community manager, jajaja y no supieron comunicar los valores y la riqueza de la gastronomía china. La mayoría se quedaron en el arroz salteado, fideo salteado, cuando sin embargo la gastronomía china es tan tan amplia, que equivale a la gastronomía de todos los países europeos juntos… o más. Por ejemplo, la comida del sur hace más hincapié en el gusto natural de las cosas porque está en una zona más tropical, y es más parecido a lo mediterráneo. Comida más livianas por ej. En el norte, hace más frío, comida con más salsas.. Inclusive no todos los chinos comen arroz cotidianamente!!! los de centro sur, y los chinos del norte, y más del interior comen fideos o productos derivados de harina de trigo. Es muy difícil categorizar la comida china en una línea general porque es tan amplia … Pero si tenemos que resumir, es frescura ( se cocina lo que se come y se cosecha), temporal ( comer de estación) y muchos sabores.

karina gao 03.jpg

- ¿Se puede organizar la alimentación semanal de un hogar tipo en Argentina en un contexto de pobreza y poco tiempo muchas veces?

Se puede. Pero hay que organizarse. Nosotros vivimos mucho tiempo con lo justo, y sin embargo se pudo organizar. Se compra productos que sean perecederos, se consumen más productos de bajo costo, y también se puede aprovechar las sobras que muchas veces se desperdician.

- ¿Qué opinas del mundo de las métricas y la obsesión que recaen sobre ellas?

Yo me relaje en un punto. Porque las métricas lo maneja un algoritmo… en cambio, el contenido es lo que yo puedo manejar. Yo confío que si un día baja mis métricas, más allá de que no depende de nosotros, SIEMPRE depende una gran parte del contenido. Entonces me tengo que poner a reflexionar qué pasó.. qué falló… y yo que puedo mejorar. El resto si no está en mis manos relajo. Pero hago bien y pongo al 100% mi parte. Y generalmente termina retomando.

karina gao.jpg

- ¿Cuál es tu producto favorito para cocinar?

Para mi es la salsa de soja y manteca…jaja, son dos ingredientes emblemáticos de la gastronomía china y francesa. Pero también creo que son súper versátiles y generosas.

- ¿De dónde te inspiras para hacer tu recetario?

De los grandes cocineros y de todas las personas que cocinan en una casa. Miro muchos platos cotidianos, porque al final es lo que termina haciendo historia en la gastronomía.