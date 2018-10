Licha López: "Fue un papelón lo que pasó el domingo con Herrera"

“Lo del domingo fue un papelón. Al árbitro se lo vio presionado, fue una imagen fea de parte de todos. Me parece que tenemos que aflojar un poquito”, señaló el referente del conjunto, al que se vio tratando de calmar a su entrenado, Eduardo “Chacho” Coudet. Es que tanto el técnico racinguista como el de Boca, Guillermo Barros Schelotto, se quejaron de manera aireada ante el árbitro Darío Herrera, en medio de polémicas por jugadas y sanciones.

Licha cargó las culpas sobre los protagonistas del empate 2 a 2 entre Racing y Boca en el Cilindro, por la octava fecha de la Superliga, ya que a su criterio el arbitro “tuvo aciertos y errores como pasa cada fin de semana”.

“Es un ser un humano (por el árbitro) que trabaja todo el tiempo con insultos, con presiones, con cosas que le van a decir en el entretiempo de lo que fue y lo que no fue.

López, quien marcó los dos goles del conjunto albiceleste, agregó: “Lo que pasó el domingo, más allá de aciertos o errores de Herrera, a mí me parece que fue un papelón: se vio una catarata de insultos por todos lados. Me parece que no puede ser así”.