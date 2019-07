Líder de Luz y Fuerza también salió a apoyar al presidente de CALF

“En el aumento tarifario que nos aplican gran parte es responsabilidad del gobierno nacional y de todos esos importes que se pagan más del 60 o 70 por ciento de la factura no va a inversiones”, agregó.

D’Angelo se refirió a la gestión de Ciapponi al frente de CALF en el almuerzo que organizó el sindicato de Luz y Fuerza el sábado 13 de julio para celebrar el Día del Trabajador de la Electricidad. En la oportunidad, cuestionó que los tarifazos no incluyeron fondos para inversión. “En los últimos cuatro años no hemos tenido un metro de creación de línea de 500 kV, no hay ninguna construcción de una central eléctrica de base, solamente aquellas eólicas que sirven para su construcción y luego no tienen personal. En el tema eléctrico no estamos muy bien”, dijo.

