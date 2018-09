"En mi libro doy detalles de algunas cosas que hice en mis días más oscuros, por la época de 'Sheezus'. Dormí con acompañantes femeninas cuando estaba de gira porque me sentía perdida y sola y estaba buscando algo", contó Allen.

"No estoy orgullosa de eso, pero no me avergüenza. Ya no lo hago. El Mail va a publicar la historia mañana porque alguien se las filtró y van a contarla peor de lo que fue. Sólo quería avisarles", escribió la cantante de "Smile".

La época a la que Allen hace referencia coincidió con el tiempo en el cual ella sufrió de depresión postnatal después de dar a luz a Marnie Rose Cooper, su segunda hija con el constructor y decorador Sam Cooper.

“Perdí mi sentido del ser. Perdí mi identidad. Estaba siendo una mala madre. Me estaba yendo mal en mi trabajo. Me despertaba en el bus del tour en el medio de Wisconsin con mucha resaca. Engañé a mi esposo”, había dicho Allen en una nota sobre ese período de su vida.

“El Mail va a salir con la historia mañana porque alguien la filtró y seguramente se las arreglarán para que suene peor de lo que fue. Sólo quería darles la primicia”, añadió la cantante.